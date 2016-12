Campusurile şcolare, puse pe picioare

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a anunţat, vineri, la Arad, că vor fi reluate lucrările la campusurile şcolare abandonate în ultimii ani, investiţiile de câteva sute de milioane de euro urmând să fie făcute printr-un proiect derulat cu Banca Mondială, dar şi din bugetul ministerului. „În toată ţara, avem 162 de campusuri care au fost abandonate. Începând din 2008, nu li s-a mai acordat niciun leu. De aceea, în această perioadă, în afara bugetului pe care-l aşteptăm şi sperăm să fie mai mare, încercăm să construim un proiect cu Banca Mondială din care să putem să finalizăm construcţiile deja începute. Vom avea discuţii cu responsabilii, atât din inspectorate, cât şi cu autorităţile locale, şi acolo unde avem perspectiva de a asigura elevii în continuare şcolii respective vom încerca să terminăm construcţiile. Unde nu mai este nevoie de campusuri, o să găsim alte soluţii. Campusurile începute se vor termina“, a declarat Ecaterina Andronescu, care a mai adăgat că, estimativ, sunt necesare „câteva sute de milioane de euro“, pentru finalizarea lucrărilor la campusurile abandonate. Ministrul a afirmat că aceste campusuri au fost gândite „într-o manieră inteligentă“. „Din păcate, nu au fost terminate la timp şi s-au închis şcolile fără ca aceste campusuri să producă efecte. Un campus cuprindea, pe lângă şcoală, internat, cantină, chiar şi spaţii de locuit pentru profesori. Ceea ce însemna adunarea comunităţii şcolare dintr-o localitate. Am desfiinţat 2.000 de şcoli în toată ţara şi nu am pus nimic în loc. Acum suntem în situaţia să constatăm, după rezultatele din vara acestui an, că 56.000 de copii absolvenţi ai clasei a VIII-a nu au luat nici măcar media 5 la examenele de evaluare. Din aceştia, 37.000 sunt din mediul rural, adică aproximativ jumătate“, a mai declarat Andronescu. Ministrul a mai menţionat şi criteriile care vor stabili priorităţile la finalizarea campusurilor. „La alocarea fondurilor pentru finalizarea campusurilor luăm în considerare şi numărul de elevi, perspectiva asigurării cu elevi a şcolii respective şi, sigur, distanţa de o altă şcoală“, a explicat Ecaterina Andronescu.