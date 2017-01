Cămui vrea să readucă Portul în Divizia B

Retrogradată acum o lună în Divizia C, Portul Constanţa a renunţat la mai mulţi jucători în vîrstă şi va aborda campionatul viitor cu jucători tineri şi mulţi juniori din propria pepinieră. Dacă vor exista banii necesari, vor fi transferaţi şi cîţiva fotbalişti cu experienţă, care în campionatul trecut au jucat la FC Altay. Printre foştii jucători de la Altay (echipă care nu se va înscrie în viitoarea ediţie a Diviziei B) aflaţi sub comanda antrenorilor Cristian Cămui şi Dumitru Faitaş se numără Curumi, L.Ştefan, I.Drăgoi, Fugaru, fraţii Marian şi Ionel Posteucă, Hampu, Cîju şi Boraş. Conducerea portuarilor a renunţat la Axinciuc, Puflene, Ferenţi, Şimu şi Anghel, Boghiţoi s-a transferat la FC Farul, iar Frimu va juca pentru Dacia Unirea Brăila. Ceilalţi jucători din lotul care a retrogradat - L.Gheorghe, Iordache, Buruiană, Suliman, Răvoiu, Fălina, Camboianu, D.Prodan, Caramişin, Grămoşteanu plus Măciucă, revenit de la Ceahlăul - au rămas la echipă şi vor încerca să readucă Portul în eşalonul secund. Printre tinerii care se antrenează cu Portul se află Bîrzan, Stere, Naceades, Sali, Ghiţă, Monea, Gurahan, Bejan, M.Prodan, Roşu, Costache şi juniorii Al.Anghel, Dimcea, Cărbunaru şi Achim.

Deşi echipa a pierdut mulţi jucători de valoare, iar bugetul este redus, noul antrenor spune că a venit la Portul cu gînduri mari. "Obiectivul meu este să atacăm promovarea, pentru că o echipă ca Portul merită şi trebuie să joace în Divizia B", a declarat Cristian Cămui, care de cînd a preluat echipa a programat mai multe jocuri şcoală, pentru a-şi cunoaşte mai bine noii jucători. Portul va susţine miercuri primul meci amical din această vară, pe teren propriu, în compania lui Callatis Mangalia.