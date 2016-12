Canabis adus din Grecia

FLAGRANT. Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO) au prins în flagrant miercuri seară doi tineri din Tulcea, în timp ce încercau să-i vândă unui ofiţer sub acoperire 100 de grame de canabis. Acţiunea ofiţerilor de la Antidrog a avut loc în zona Far, pe bulevardul 1 Mai. Anchetatorii spun că Florin Machedon, de 23 de ani, şi Virgil Bejan, de 22 de ani, ambii din oraşul Tulcea, cereau în schimbul stupefiantelor suma de 3.200 de lei. În urma percheziţiei efectuate în autoturismul suspecţilor, oamenii legii au descoperit drogurile, care au fost confiscate. Ofiţerii BCCO Constanţa au descins apoi în locuinţa lui Virgil Bejan, de unde au ridicat alte 600 de grame de canabis, ambalate în pungi din plastic. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa, care au coordonat cercetările, spun că la audieri Virgil Bejan a declarat că a primit drogurile din Grecia. Anchetatorii i-au reţinut pe cei doi complici pentru 24 de ore şi au formulat pe numele lor propuneri de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de risc. Anchetatorii cred că reţeaua din care fac parte cei doi suspecţi este mai vastă şi continuă cercetările pentru identificarea tuturor membrilor.

CAZ SIMILAR. Amintim că la începutul lunii februarie, ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa au reuşit să scoată din afaceri o reţea de trafic de droguri ce acţiona pe ruta Grecia – România. Poliţiştii Serviciului Antidrog şi trupele speciale ale Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis” Constanţa au efectuat o percheziţie într-un imobil situat pe bulevardul Mamaia, în care locuiau doi dintre membrii grupării, S.R., de 28 de ani, şi I.A., de 26 de ani. În urma operaţiunii, oamenii legii au ridicat o jumătate de kilogram de canabis, ambalat în 455 de plicuri. Cei doi suspecţi săltaţi din imobilul de pe bulevardul Mamaia s-au ales cu dosare penale pentru comiterea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi introducere în ţară de stupefiante. Dacă sunt găsiţi vinovaţi, ei riscă acum între trei şi 20 de ani de închisoare.