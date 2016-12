18:06:05 / 06 Iunie 2015

Cei mai vinovati ?

Sunt medicii psihiatrii care sunt invizibili. Ei sunt singurii care pot apare pe toate posturile de radio si tv si net si sa le explice ( in special tinerilor) oamenilor ce produc de fapt aceste droguri. Este vorba de CRIZE SCHZOFRENOIDE. In boala mintala numita schizofrenie, persoana in cauza vede si sau aude alta realitate. Se numesc halucinatii . Cei care folosesc drogguri asta incearca sa-si produca. Mai bine medicii (cei de familie) ar trebui sa depisteze la pacienti depresia de care sufera acestia, si apoi sa-i indrume cu blandete la un psihiatru pt a se trata cu medicamente pt. depresie, si sa nu mai fie necesar sa recurga ei la droguri - dupa capul lor.