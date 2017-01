Canabisul medicinal - un tratament legal

Perceput în general doar ca drog, canabisul, susţin unii, poate face minuni în unele terapii. O comunitate de părinţi cu copii afectaţi de o formă rară şi incurabilă de epilepsie vrea să determine autorităţile şi medicii să accepte tratamentul cu respectivul drog, asta după ce, ani la rând, terapiile clasice au eşuat. Boglarka Erdei - sau Bogi, cum i se spune în familie - este o fetiţă de 11 ani din Oradea, diagnosticată cu Sindromul Dravet. A avut prima criză la 5 luni, iar până în prezent a făcut tratamente cu peste zece antiepileptice. „Am încercat toate antiepilepticele în toate combinaţiile şi am ajuns să avem chiar şi opt crize generalizate într-o noapte”, spune mama fetei, Andrea Erdei. Bogi e slabă, vorbeşte foarte puţin şi are nevoie de ajutor pentru a merge. O astfel de evoluţie nu este neobişnuită pentru Sindromul Dravet, una dintre cele mai severe forme de epilepsie. Numărul ridicat de crize le influenţează dezvoltarea, unii dintre aceşti copii pierzând abilităţi importante - nu mai pot mânca, nu mai pot vorbi sau chiar merge. Pentru că multe tratamente nu dau rezultate, familiile care au copii bolnavi s-au reunit şi-şi împărtăşesc experienţele, ba chiar caută soluţii, dar şi bani pentru a demara noi cercetări. Unul dintre subiectele despre care se discută aprins în această comunitate în ultimele luni este canabisul medicinal, considerat o minune de o parte dintre familii. Şi familia Erdei spune că a aflat despre canabisul medicinal în ultimul an şi îşi doreşte ca Bogi să poată încerca tratamentul. Însă utilizarea plantei ca medicament este încă la început şi la nivel mondial, iar medicii noştri nu au experienţă directă cu canabisul medicinal, chiar dacă, potrivit legislaţiei în vigoare, utilizarea sa este permisă în anumite condiţii.

Nu este vorba de fumat, aşa cum gândesc multe persoane când aud de canabis, ci de tincturi şi uleiuri speciale sau chiar suc stors direct din controversata plantă.

„Am aflat de pe internet, cred că filmuleţul lui Jayden a fost primul văzut. Am vorbit cu neurologul de aici, dar acesta, neavând experienţă, nu şi-a exprimat opinia despre utilitatea sa”, a declarat Erdei, pentru Mediafax. California a fost primul stat american care a legalizat utilizarea de canabis medicinal, în 1996. În prezent, 20 de state americane plus Districtul Columbia permit utilizarea de canabis medicinal, însă probabilitatea ca lista să se extindă e destul de mare, având în vedere amploarea dezbaterilor din ultima perioadă. În România sunt cunoscute puţin peste 40 de cazuri de copii cu Sindrom Dravet, însă boala este mult subdiagnosticată, potrivit Asociaţiei pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare. „Am fost în California în decembrie 2012 şi am văzut câţiva copii cu Dravet aflaţi sub acest tratament. Am văzut cum se ridică din scaunul cu rotile şi reîncep să meargă, cum învaţă să vorbească, pe unii dintre ei părinţi abia încep să îi cunoască cu adevărat, după ce reuşesc să le ţină crizele sub control cu canabis şi să le reducă dozele de medicamente antiepileptice”, a declarat preşedintele asociaţiei, Adela Chirică. În eventualitatea în care cercetările în curs vor avea rezultate pozitive, e posibil ca şi percepţia în privinţa riscurilor pe care le prezintă să se modifice, inclusiv în rândul neurologilor din întreaga lume, şi, astfel, canabisul să urce în clasamentul opţiunilor de tratament pentru copiii cu forme farmacorezistente de epilepsie.