Canada a reînnoit în 2011 un program secret de colectare de date

Canada a reînnoit în 2011 un program secret de colectare a datelor telefonice şi de Internet, afirmă cotidianul canadian ”The Globe and Mail”, în contextul unui scandal declanşat săptămâna trecută în SUA de dezvăluirea în presă a unor programe americane de supraveghere. Ministrul canadian al Apărării, Peter MacKay, a semnat, în noiembrie 2011, un decret ministerial privind reînnoirea unui program de supraveghere a telecomunicaţiilor, care iniţial a fost pus în aplicare în 2005, de către precedentul guvern liberal. Programul, care are ca obiectiv urmărirea activităţilor suspecte, a fost suspendat timp de peste un an, în 2008, după intervenţia unui judecător de la Curtea Supremă. Magistratul a exprimat temeri că programul prevede o monitorizare neadecvată a canadienilor, adaugă jurnalul, care a obţinut registre cu date cenzurate în mare parte, în numele securităţii naţionale. În SUA, dezvăluirile privind un program de strângere a datelor, prin intermediul a nouă grupuri informatice, a declanşat, săptămâna trecută, o controversă puternică, forţându-l pe preşedintele Barack Obama să precizeze că acesta nu se aplică cetăţenilor americani. Preşedintele a anunţat, de asemenea, că un alt program de colectare a datelor telefonice, prin intermediul operatorului Verizon, nu viza conţinutul apelurilor.

În Canada, datele provenind de la cetăţeni canadieni sunt deseori colectate... accidental, au admis oficiali ai programului pentru ”The Globe and Mail”. Datele colectate astfel sunt imediat distruse, au dat asigurări aceşti oficiali de la Centrul de Securitate a Telecomunicaţiilor din Canada (CSTC), o agenţie a Ministerului Apărării. Într-un raport adresat în 2011 Ministerului Apărării, oficialii programului au apărat utilitatea acestuia, precizând că nu viza ascultarea comunicaţiilor, ci recoltarea unei informaţii asociate la o telecomunicaţie. ”Măsurile actuale de protejare a vieţii private sunt adecvate”, adăugau aceiaşi oficiali, în timp ce încercau să obţină reînnoirea programului, potrivit ”The Globe and Mail”. ”Metadata este utilizată pentru a izola şi identifica anumite comunicaţii din străinătate, doarece CSTC nu poate, în virtutea legii, să efectueze activităţi asupra canadienilor”, a precizat pentru cotidian un purtător de cuvânt al CSTC, Ryan Foreman. Aceste dezvăluiri au provocat îngrijorarea Comisariatului pentru Protejarea Vieţii Private în Canada, care aparţine de Parlamentul federal. O purtătoare de cuvânt a anunţat pentru AFP că Jennifer Stoddart, aflată la conducerea Comisariatului, intenţionează să efectueze o anchetă de amploare cu privire la aceste dezvăluiri. Canada face parte din programul de schimb al informaţiilor Five Eyes - cu SUA, Marea Britanie, Noua Zeelandă şi Australia - şi, prin urmare, Stoddart vrea să se adreseze omologilor săi de la Canberra, Wellington, Londra şi Washington, cu scopul de efectua investigaţia.