Canada le cere cetăţenilor săi să părăsească Siria

Canada le-a cerut cetăţenilor săi să părăsească Siria, a anunţat ministrul de Externe, John Baird, care a justificat acest apel prin sancţiunile Ligii Arabe împotriva Damascului, care urmează să antreneze reducerea la jumătate a zborurilor comerciale spre Siria. Aproximativ 1.500 de canadieni sunt înregistraţi la ambasada ţării lor, dar numărul total al celor care se află în ţară este estimat la 5.000. Instanţele vizate, în primul rând ambasada canadiană la Damasc, trebuie să organizeze o evacuare voluntară în următoarele luni, a adăugat John Baird. Ministerul canadian de Externe a avertizat într-o notă că dacă situaţia continuă să se deterioreze, serviciile ambasadei riscă să fie reduse fără avertisment, nefiind exclusă închiderea completă a reprezentanţei diplomatice.

Între timp, doi militari sirieni care au dezertat au povestit cum comandanţii le ordonau să ucidă sau să tortureze protestatarii neînarmaţi, potrivit unui raport al Human Rights Watch, care prezintă în detaliu mărturii inclusiv ale unor foşti comandanţi. ”La un moment dat am ucis opt oameni în 15 minute. Protestatarii erau neînarmaţi, nu aveau nici măcar pietre. De aceea am decis să dezertăm”, au povestit cei doi militari. Ei sunt printre cei 63 de soldaţi care au fugit din ţară şi au discutat cu HRW despre experienţele lor. Organizaţia a documentat incidente în care soldaţii spun că li s-a ordonat să ucidă sau să tortureze protestari sau cum au asistat la uciderea sau torturarea unor militari care refuzaseră să deschidă focul. Raportul, intitulat ”Prin orice mijloace”, a identificat 74 de comandanţi şi oficiali acuzaţi că au ordonat atacarea protestatarilor neînarmaţi. Mărturiile sunt cumplite. Un militar a povestit că la 28 aprilie a fost trimis la un punct de control, pentru a împiedica protestatarii să mărşăluiască spre Damasc. ”Oamenii veneau din diverse părţi, iar unul a venit la mine şi a urlat ”Dacă eşti bărbat, împuşcă-mă!” În acelaşi moment, un tip de lângă mine, un mukhabarat, l-a împuşcat în umăr, de aproape şi a încercat să îl aresteze. Mama bărbatului a venit la noi şi ne-a cerut să-l lăsăm şi să o luăm pe ea în loc, iar un individ în haine civile din faţa mea, tot mukhabarat, l-a executat pe bărbat în faţa mamei lui”. Mukhabarat este numele membrilor temutelor servicii militare de informaţii. Un alt militar a povestit că i s-a ordonat să împuşte protestatarii la Damasc. Ulterior a aflat că ordinul a venit de la Maher al-Assad, comandant de facto al diviziei 4 şi fratele mai mic al preşedintelui Assad. Un fost colonel din garda prezidenţială a povestit despre un bărbat torturat. ”Când am intrat în cameră, el era încă în viaţă. Urla, iar soldaţii înjurau şi râdeau. A mai trăit cinci minute”.

HRW a subliniat că membrii Consiliului de Securitate al ONU trebuie să se asigure că ofiţerii identificaţi vor fi traşi la răspundere, prin aducerea Siriei în faţa Curţii Penale Internaţionale.