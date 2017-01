Canadianul Stelio De Rocco, noul antrenor al CVM Tomis

După despărţirea de antrenorul argentinian Jorge Cannestracci, conducerea Club Volei Municipal Tomis Constanţa a dorit să aducă la cîrma formaţiei de la ţărmul mării un antrenor consacrat, cu o carte de vizită impresionantă. Şi acest lucru s-a materializat, negocierile cu antrenorul canadian Stelio De Rocco fiind finalizate cu succes, astfel că sfert-finalista ediţiei precedente a Top Teams Cup a dat o lovitură de imagine pentru voleiul din ţara noastră. Sosit pentru prima oară la Constanţa, De Rocco a fost impresionat de atmosfera de pe Litoral, campioana şi deţinătoarea Cupei României la volei masculin urmînd să abordeze sezonul următor cu un tehnician obişnuit cu marea performanţă. “Eu şi soţia mea am fost încîntaţi de oraşul Constanţa. Am putut face un tur al oraşului, am văzut locuri interesante şi ne-am întîlnit cu oameni minunaţi, cărora le place voleiul. Împreună cu agentul meu, am considerat o oportunitate oferta Constanţei. Dl. Sorin (n. r. - Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis) mi-a prezentat strategia şi am fost încîntat de modul de abordare a problemelor, de obiectivele echipei. Vrem să alcătuim o formaţie de succes, pentru a obţine rezultatele dorite. Trebuie să avem o structură comparabilă cu aceea a cluburilor mari”, a spus De Rocco. “Stelio De Rocco a ales Constanţa datorită bunei colaborări care există între CVM Tomis şi lumea sportului. Avem încredere în experienţa sa şi sîntem siguri că va aduce performanţele dorite la Constanţa”, a declarat preşedintele CVM Tomis, Sorin Strutinsky.

Carte de vizită impresionantă

Stelio De Rocco s-a născut pe 13 aprilie 1960, avînd mamă croată şi tată italian. De Rocco a fost internaţional canadian şi jucător în prima ligă profesionistă din Italia, în perioada 1980-88. A cîştigat Cupa Italiei în 1984, campionatul italian în 1985, Cupa Campionilor Europeni în 1986 şi titlul de cel mai bun jucător al anului în 1985, toate aceste performanţe fiind reuşite cu formaţia Mapier Bologna! Cariera lui de jucător a luat sfîrşit destul de devreme, în 1990, în urma unor accidentări succesive la genunchi, care au necesitat operaţii complicate. Ca antrenor, a pregătit Montichiari Brescia în perioada 1990-96, cîştigînd Cupa Cupelor în 1991 şi 1992, Napoli, în sezonul 1996-97, naţionala Australiei în perioada 1997-2000 (locul 8 la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000) şi naţionala Canadei între 2000 şi 2006. Ultima formaţie pe care a antrenat-o De Rocco a fost Volley Tonno Callipo Vibo Valentia, în sezonul 2006-2007, în prima ligă italiană.

Între hochei şi volei a ales... voleiul

Stelio De Rocco a avut o mare problemă cînd a ales ce sport va practica. “În Canada, toată lumea joacă hochei. Eu însă eram prea înalt pentru hochei, aşa că am ales voleiul şi nu am regretat”, a spus antrenorul Tomisului. Stelio De Rocco este căsătorit, are doi băieţi, iar unul dintre ei va începe colegiul, acesta fiind motivul pentru care tehnicianul a fost nevoit să se întoarcă în Canada.

Noul antrenor al Tomisului va analiza jocul formaţiei constănţene din sezonul trecut, prin intermediul înregistrărilor pe DVD ale partidelor din campionat, cupă şi Top Teams Cup. Tehnicianul Tomisului s-a întîlnit cu cîţiva jucători de bază, purtînd scurte discuţii, pentru a lua pulsul noii sale echipe. Revenirea la Constanţa a lui De Rocco este preconizată pentru ultima săptămînă a lunii august, atunci cînd va începe pregătirea pentru sezonul 2007-2008. Obiectivele noului tehnician sînt cîştigarea campionatului, a Cupei României şi accederea în finala CEV Cup.

În această seară, în cadrul emisiunii “Tomis Sport” de la TV Neptun, iubitorii voleiului constănţean vor putea urmări un interviu acordat în exclusivitate de noul tehnician al Tomisului.