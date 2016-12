Canal de colectare a apelor pluviale, în construcţie

Deşi în judeţul Constanţa nu există atâtea zone inundabile precum în alte judeţe, sunt destule localităţi care se confruntă cu probleme după precipitaţii. În Nicolae Bălcescu, de exemplu, după fiecare ploaie, apa stagnează în centrul localităţii mai mult timp. Aşa se creează şi un mediu insalubru din cauza mizeriei care se strânge. Această problemă este pe cale de rezolvare, pentru că administraţia locală a demarat lucrările de construcţie a unui canal colector care va trece prin centrul localităţii. Primarul comunei Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, ne-a spus că acest canal are scopul de a colecta apele pluviale care se acumulează în centrul localităţii şi, în acest fel, de a preveni inundaţiile care s-ar putea produce. „Prin construcţia acestui canal urmărim şi ecologizarea zonei, pentru că toată apa murdară se strânge şi bălteşte în centru”, a declarat primarul. Lucrările au început la sfârşitul anului trecut, după mai mult de patru ani de amânări. „Prin 2008-2009 am depus proiectul la Ministerul Mediului, dar nu am primit finanţare. Ni s-a spus că nu sunt fonduri. Anul trecut am reuşit să obţinem o sponsorizare de la o firmă şi am putut demara lucrările”, a mai afirmat Bălan.