Canalele de desene animate sînt cele mai violente posturi TV

Cartoon Network, Jetix şi Minimax domină topul celor mai violente posturi TV, violenţa fizică şi verbală fiind foarte frecvente şi în programele canalelor generaliste, potrivit unei cercetări prezentate, ieri, de UNICEF (Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite - n.r.). Cercetarea “Reprezentanţa violenţei televizuale şi protecţia copilului”, prezentată ieri, oferă o imagine a violenţei prezentate în programele de televiziune, oferind o ierarhizare a frecvenţei, duratei şi intensităţii scenelor de violenţă în programele mai multor televiziuni. Cercetarea îşi propune să aducă în atenţia publicului problema impactului violenţei mediatice asupra copiilor, fiind scoase în evidenţă complexitatea fenomenului şi responsabilităţile pe care le au familia, şcoala şi mass-media. Televiziunile analizate în cadrul cercetării au fost TVR 1, Pro TV, Acasă, Antena 1, Antena 3, Realitatea TV, Prima TV, OTV, Cartoon Network, Jetix şi Minimax, fiind monitorizate 348 de ore şi 15 minute, în perioada 5 - 11 ianuarie 2009. Din analiză reiese că, în medie, numărul actelor de violenţă care pot fi urmărite într-o oră de transmisie televizată variază astfel: 9 acte de violenţă se întîlnesc la TVR 1; 9,40 - Antena 3; 10 - Realitatea TV; 10,29 - Acasă; 12,96 - Antena 1; 14, 21 - Prima TV; 22,58 - OTV şi 23,4 - Pro TV. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte posturile destinate copiilor, aceste valori sînt şi mai mari - variază de la 20 de acte de violenţă pentru postul Minimax, la 37 la postul de televiziune Jetix. Postul de televiziune OTV are cea mai mare durată a actelor de violenţă difuzate - 22,6 minute dintr-o oră de emisie reprezintă acte de violenţă (cercetarea a analizat doar emisiunea „Dan Diaconescu Direct”). Pe de altă parte, durata medie a unui act de violenţă este de 60 de secunde la OTV. Conform rezultatelor studiului, violenţa verbală în cadrul programelor TV reprezintă 44% din actele de violenţă, în timp ce violenţa fizică se situează pe locul al doilea, cu 33,6% din totalul actelor prezentate. Mult mai reduse sînt violenţa psihologică - 9%, violenţa economică - 8,4%, violenţa socială - 4,1% şi violenţa sexuală - 1%. În ceea ce priveşte violenţa în desenele animate, Jetix este cel mai violent post de televiziune pentru copii dintre cele trei analizate: Cartoon Network, Jetix şi Minimax. Astfel, în programele Jetix, în perioada monitorizată, s-au înregistrat 852 de acte de violenţă, la Cartoon Network - 815 acte de violenţă, iar la Minimax - 338. Şi în ceea ce priveşte numărul de acte de violenţă per emisiune, cel mai violent canal este Jetix, urmat de Cartoon Network şi Minimax. Totuşi, în privinţa duratei unui act de violenţă, Cartoon Network se situează pe primul loc cu 15 secunde, urmat de Jetix (11 secunde) şi Minimax (10 secunde). Totodată, rezultatele studiului arată o dezvoltare a scenarizării violenţei în programele de televiziune, marea majoritate a acestora fiind prezentate într-o manieră ironică sau hilară. Totodată, cercetarea arată că violenţa televizuală contribuie la gradul de socializare al copiilor, în special a celor care nu dispun de surse alternative de învăţare şi culturalizare. Astfel, scenele de violenţă nu îi fac pe copii în mod obligatoriu mai violenţi, dar, prin creşterea gradului de spectaculos, îi stimulează. Studiul mai relevă faptul că mulţi copii îşi găsesc identitatea, legitimată de televiziune, în violenţă, de orice tip ar fi aceasta, verbală sau fizică. Edmond McLoughney, reprezentantul UNICEF în România, a precizat că studiul prezentat - „Reprezentanţa violenţei televizuale şi protecţia copilului” - vorbeşte despre “efectele negative” pe care vizionarea violenţei o are asupra copiilor şi despre “gradul de influenţă pe care violenţa” o are asupra acestora. Astfel, conform acestuia, printre principalele tulburări comportamentale care apar în rîndul copiilor, ca efecte ale violenţei de la televiziune, sînt anxietatea, depresia şi tulburări ale somnului.

Cercetarea “Reprezentarea violenţei televizuale şi protecţia copilului” a fost realizat de Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii, fiind finanţat de UNICEF România. Rezultatele cercetării au fost prezentate la şase luni după ce şi CNA a făcut publice rezultatele unui studiu similar, “Măsurarea gradului de violenţă prezent în programele audiovizualului românesc”, realizat în perioada 13 - 19 octombrie 2008.