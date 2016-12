Canalizarea din Dunăreni, mai aproape de concretizare

13:38:02 / 23 Septembrie 2014

tot eu

o sa se concretizeze in 2050 . bai nenorocitilor pesedisti aia se spala in lighean, praful e pana la glezne si voi vretzi canalizare . in satul ala nu s a miscat un varf de ac de cand e bidiviul asta primar , au de toate le trebuie canalizare. . . bine ca ati gasit o alta sursa de furat bani europeni