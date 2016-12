Canalizarea, eterna lipsă din mediul rural

Într-un raport întocmit de Uniunea Europeană, România se află în topul ţărilor a căror populaţie din zonele rurale trăieşte în case fără băi şi toalete. Nu este de mirare că aproape toate comunele din judeţul Constanţa, fie mari, fie mici, se află în situaţia în care nu au reţele de canalizare. În cel mai bun caz, au sisteme de apă vechi, „reparate” cu bani puţini, care funcţionează cu dificultăţi. Nu mai vorbim de zonele în care instalaţiile de apă au fost... „subtilizate”, cum s-a întâmplat anul trecut în comuna Dobromir. Probabil că unul dintre motivele pentru care orăşenii nu iau în calcul achiziţionarea unei case „la ţară” este tocmai lipsa apei şi canalizării. Despre investitori nici nu se poate pune problema, având în vedere că infrastructura nu le permite să-şi dezvolte afacerile. Primarul comunei Vulturu, Eugen Berbec, este de aceeaşi părere, având în vedere că plănuieşte să reabiliteze şi să extindă reţeaua de apă şi să construiască o reţea de canalizare.

PLAN STRATEGIC „Primăria are de multă vreme în plan construirea unei reţele noi de canalizare şi apă. Pentru a realiza toate aceste lucruri, avem nevoie de 6.700.000 de lei. Încă din 2010 am depus dosarul la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), cu ajutorul căreia am reuşit în 2013 să obţinem 5.400.000 lei de la Uniunea Europeană”, a declarat primarul. Eugen Berbec susţine că este necesară reabilitarea reţelei de apă, întrucât e veche de mai bine de 20 de ani şi nu a mai beneficiat de nicio îmbunătăţire de-atunci. În plus, doar 207 de gospodării din cele 215 beneficiază de apă, aşa că doreşte să extindă reţeaua. Edilul vrea să construiască o reţea de apă de 13,4 km, să schimbe pompele de apă şi să achiziţioneze un bazin de apă de 250 de metri cubi. Reţeaua de canalizare se doreşte a fi construită pe o lungime de 16 km. Planurile sunt mari, dar a apărut deja un obstacol - cofinanţarea. „Diferenţa de 1.300.000 nu ne permitem s-o plătim, având în vedere că venitul anual pe care-l înregistrăm este în jur de 300.000 de lei. O să găsim, până la urmă, şi cofinanţare, iar până în august 2015 totul va fi gata”, a declarat edilul. Ce efecte vor avea aceste schimbări? „În primul rând, apa şi canalizarea sunt o necesitate pentru localnici. Cred, totuşi, că aceste schimbări vor avea un efect benefic şi asupra dezvoltării pieţei imobiliare din Vulturu”, a răspuns edilul.