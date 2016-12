Canalizarea, un lux pentru milioane de români

03:20:29 / 17 Februarie 2014

Rupti de realitate si Mincinosi

In afara de interesele personale administratia Constantei nu rezolva NIMIC.Un cartier nou cu vile moderne este ridicat linga supermarketul Careefour si Dedeman .Primarul si ai ,,lui" desi au primit multe solicitari pt,asfaltare,canalizare sint orbi si surziOamenii sint dispusi sa plateasca aceste facilitati insa absolut nimeni nu le da macar un raspunsACESTI OAMENI NU CONTEAZA?daca ai dat aviz de constructie asta inseamna ca ,asa cum se intimpla in orice tara civilizata acelor oameni le asiguri si dreptul la o viata civilizata .Ei sint platitori de taxe ,sint exemple de gospodari care prin mijloace modeste construiesc un cartier frumos pt.ei si copiii lor. Stimabili muncitori cu gura faceti ceva si pt.oamenii de treaba ,platitori de taxe si bineinteles in permanenta inselati in asteptari de edilii Constantei.