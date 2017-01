Canalul colector din Lazu, realizat fără acordul Consiliului Local

Mai multe familii din Lazu, comuna Agigea, ale căror gospodării au fost inundate în noaptea de marţi spre miercuri din cauza precipitaţiilor abundente, îl acuză pe primarul Ion Ioniţă că a autorizat demararea unor lucrări la canalul colector din sat pe baza unui proiect executat greşit. Oamenii se plîng de faptul că echipele de lucru ale Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL) au înălţat malurile canalului nejustificat, fapt care permite apei pluviale să li se reverse în gospodării. În plus, locuitorii din Lazu susţin că pe sub podurile care traversează canalul sînt amplasate mai multe ţevi în care, atunci cînd plouă, se adună gunoaie şi astfel apa nu mai poate să treacă, formînd adevărate lacuri de acumulare în jur. “Lucrările la acest canal au demarat în plină iarnă şi, după cum se vede, rezultatul este de o calitate foarte slabă. Deşi nu am studii în domeniu, îmi pot da seama că nu este normal ca malurile canalului să fie mai înalte cu 90 de cm decît gospodăriile noastre. Noaptea trecută (noaptea de marţi spre miercuri - n.r.) am avut în curte apa de peste un metru. Am ajuns la capătul răbdării pentru că am mai fost inundaţi şi în 2004, şi în 2005”, a spus Ioana Constantin. Locuitorii din Lazu sînt foarte supăraţi şi pentru că primarul Ion Ioniţă nu s-a interesat niciodată de mersul lucrării realizate de către DADL. “Primarul nici nu a trecut pe aici să vadă ce fac cei de la DADL. Nu este proprietatea comunei? În plus, podurile ar fi trebuit reabilitate ca să poată prelua o cantitate mai mare de apă şi pentru ca şuvoaiele să nu se mai reverse în gospodării”, a spus Ilie Poienaru. La rîndul său, Virginia Iliescu, a cărei casă a fost cea mai afectată de inundaţii, a declarat că apa i-a distrus grădina şi toate bunurile din casă. “Anul acesta am renovat casa, după ce am trecut prin alte două inundaţii, şi acum trebuie să o luăm de la capăt. Pe primar nu îl interesează nimic. Lucrarea de la canal este foarte proastă pentru că toată apa din comună se strînge la mine în curte. Am făcut o mulţime de sesizări la DADL, dar fără niciun rezultat”, a adăugat Virginia Iliescu.

La rîndul său, consilierul local Cristian Cîrjaliu a declarat că lucrările de reabilitare a canalului colector nu au primit avizul Consiliului Local. “Cînd a început această lucrare i-am atras atenţia primarului Ion Ioniţă, atît noi, consilierii locali, cît şi oamenii din sat, că nu este în regulă ca malul să fie ridicat artificial atît de mult. Acum malul este cu peste doi metri mai înalt decît fostul nivel al canalului. Primarul ne-a replicat că sîntem nişte proşti şi că el are un proiect realizat de specialişti. Uitaţi la ce nenorocire a dus acest proiect. Lucrarea nu a fost avizată de către Consiliul Local Agigea, deşi a fost realizată pe domeniul public al comunei. DADL ar fi trebuit să obţină un acord de principiu de la Consiliul Local, dar nu a fost aşa pentru că primarul a eliberat autorizaţie de construcţie de la sine putere”, a spus Cîrjaliu, adăugînd: ”Primarul a ştiut încă de la început ce deservicii va aduce comunităţii, dar se pricepe foarte bine să sustragă bani de la bugetul local şi să vîndă terenurile comunei fără evaluare. Acum este cercetat de către procurorii DNA. Părerea mea personală este că prin această lucrare s-au spălat nişte bani”, a declarat consilierul local.

În replică, purtătorul de cuvînt al DADL, Cătălin Anton a declarat că lucrarea la canalul colector din Lazu nu a fost finalizată întrucît Guvernul nu a alocat bani suficienţi. ”Valoarea acestui proiect se ridică la nouă milioane lei, iar Guvernul a alocat pînă acum doar două milioane. În acest moment, lucrarea este realizată doar în proporţie de 25%”, a declarat Anton.