Canalul Dunăre - Marea Neagră, poluat cu petrol

După ce în ultimii ani autorităţile au făcut eforturi pentru a ţine sub control poluările cu substanţe petroliere, reprezentanţii Administraţiei Canalelor Navigabile (ACN) Constanţa au fost sesizaţi ieri cu privire la scurgerea unei mari cantităţi de carburanţi pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, în zona podului rutier de la Basarabi. În urma evaluărilor efectuate la faţa locului de echipele de intervenţie formate din lucrătorii Direcţiei Apele Române Dobrogea Litoral şi comisarii Gărzii de Mediu (GM) Constanţa, s-a constatat că pata de culoare închisă se întindea pe o suprafaţă de 2.000 de metri, cuprinsă între podul care traversează Canalul Dunăre - Marea Neagră şi kilometrul 23. Potrivit şefului Biroului de Gospodărire a Apelor din cadrul ACN, Anişoara Tomescu, cercetările au scos la iveală faptul că este vorba despre irizaţii de produs petrolier, care au început să iasă la suprafaţă din zona în care se află curtea unei societăţi din Basarabi. ”Am constatat că în acestă dimineaţă (n.r. - ieri) pe conducta de apă pluvială care iese din zona aflată în apropierea Întreprinderii de Utilaj Greu (IUG) din Basarabi a început să curgă şi produs petrolier. După ce am constatat că este vorba de o suprafaţă atît de mare, am solicitat ajutorul specialiştilor de la Mediu şi Ape, simultan cu acţiunile de prelevare a probelor din apa contaminată”, a declarat Anişoara Tomescu. În timp ce o comisarii de mediu au plecat în căutarea sursei de poluare, o echipă de intervenţie a cerut sprijinul unei nave din Portul Agigea, pentru a desfăşura acţiunea de depoluare în zona afectată, prin împrăştierea materialelor absorbante. Pentru a împiedica extinderea petei de petrol pe toată suprafaţa canalului, echipele de intervenţie au lucrat circa patru ore la transportarea unor mari cantităţi de praf absorbant biodegradabil din depozitele din Basarabi. ”După mai multe drumuri de-a lungul suprafeţei poluate, am reuşit să izolăm scurgerile de carburanţi, dar ar fi fost mult mai greu dacă ar fi fost vorba despre o peliculă de petrol. Credem că avem de-a face cu o poluare accidentală cu produse petroliere şi nu a mai fost nevoie de intervenţia cu baraje antipoluante”, a încheiat Anişoara Tomescu. Pe de altă parte, reprezentanţii GM Constanţa susţin că au prelevat la rîndul lor probe din Canalul Dunăre - Marea Neagră şi cu toate că urmăresc evoluţia fenomenului de poluare, continuă cercetările pentru stabilirea eventualului poluator. Comisarul GM Constanţa, Eugenia Bălăceanu susţine că, deocamdată, este greu de stabilit dacă vinovatul este societatea IUG sau altă firmă din zonă, însă responsabilii pentru producerea poluării riscă sancţiuni cuprinse între 50 şi 100 de milioane de lei vechi.