Cancerul de col uterin, a doua cauză de deces oncologic la femei

Cancerul de col uterin este cea mai răspîndită formă de cancer la femei, după cancerul de sîn. Potrivit rezultatelor Programului Naţional de Evaluare a Stării de Sănătate a Populaţiei, prezentate în luna august, de Ministerul Sănătăţii, peste 214.000 de femei, adică mai mult de 2% dintre persoanele care şi-au făcut analizele, prezintă un risc mare de cancer de col uterin. Totodată, datele statistice arată că în România, în fiecare an, aproximativ 3.500 de femei sînt diagnosticate cu cancer de col uterin şi peste 2.000 mor din cauza acestei boli, rezultate care plasează ţara noastră pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte numărul cazurilor de cancer de col uterin. Tocmai din acest motiv, specialiştii Ministerului Sănătăţii Publice au anunţat introducerea din trimestrul IV al acestui an, a unui program naţional de screening pentru cancerul de col uterin. Programul va dura trei ani de zile, pe parcursul cărora femeile cu vîrste cuprinse între 25 şi 64 de ani vor primi invitaţii pentru a îşi face analize gratuite de depistare a cancerului de col uterin. De asemenea, Ministerul Sănătăţii a introdus, începînd cu toamna acestui an, un program de vaccinare a elevelor de clasa a IV-a împotriva cancerului de col uterin, cu menţiunea că vaccinul HPV va fi introdus în cadrul campaniei de vaccinare şcolară. Medicii spun că această formă de cancer apare în cele mai multe situaţii din cauza leziunilor provocate de un virus, fiind a doua cauză de mortalitate prin cancer la femei. Cancerul de col uterin apare, în general, la femeile active sexual, iar cauza producerii bolii este virusul human papilloma, care generează modificări ale morfologiei colului uterin.

Vaccinul împotriva cancerului de col uterin, utilizat în 17 state europene

Directorul Institutului „Matei Balş” din Bucureşti, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, a anunţat că vaccinul împotriva cancerului de col uterin este cuprins în programele de imunizare în 17 state din Europa, majoritatea susţinute de stat şi doar în cinci ţări sînt plătite de cei care vor să se vaccineze. Campania este susţinută de stat şi în Australia, Hong Kong, Noua Zeelandă, Canada şi SUA, iar în Mexic imunizarea este în sistem privat.

Cancerul de col uterin este o boală vindecabilă în proporţie de 100%. Cu toate acestea, la fiecare 18 minute o femeie moare în Europa din cauza maladiei, iar în lume, din două în două minute este înregistrat cîte un deces cu aceeaşi cauză. În România există două tipuri de vaccin, unul care oferă protecţie împotriva anumitor tipuri de virus HPV şi altul care poate oferi protecţie şi în ceea ce priveşte alte tipuri de virusuri HPV uman care pot produce alte tipuri de cancer, cum ar fi cel vulvar, sau care pot duce la apariţia verucilor genitale. „Vaccinarea este foarte importantă, protejează 70-80%. Din păcate, de multe ori sîntem nevoiţi să stabilim ca şi diagnostic acest tip de cancer de col uterin în stadiu tardiv, cînd practic nu mai sînt prea multe de făcut. Tratamentele de chimioterapie şi radioterapie sînt dificile şi greu de suportat de către paciente”, a declarat prof. univ. dr. Vlad Tica, vicepreşedintele Colegiului Medicilor din România, totodată şi şeful Maternităţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. În ceea ce priveşte datele statistice, la Constanţa nu se ştie cu certitudine numărul exact al bolnavelor cu cancer de col uterin. „S-a luat iniţiativa să se organizeze un registru în acest sens. Este o iniţiativă lăudabilă pe care o aşteptăm în cel mai scurt timp, căci doar aşa vom afla cu siguranţă numărul bolnavelor cu acest tip de cancer”, explică prof. dr. Tica.