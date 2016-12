Cancerul face ravagii: 108.000 de români în tratamente!

Cancerul face ravagii și în România! Peste 100 de mii de români vor fi tratați în acest an, costurile fiind impresionante. Programul naţional de oncologie din 2014 are prevăzut, la capitolul medicamente, un buget de 1,224 miliarde de lei, ceea ce va însemna creşterea cu 16.000 a numărului de pacienţi care vor fi trataţi faţă de 2013, a declarat ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu. ”Pentru 2014 este prevăzută suma de 12.000.000 lei pentru analize Pet CT pentru 3.000 de pacienţi, care vor fi realizate de cinci furnizori privaţi”, a spus ministrul. Potrivit demnitarului, 8.000 de paciente care au fost operate de cancer la sân vor putea beneficia gratuit de proteze mamare, printr-un program în premieră al Ministerului Sănătății, pentru care sunt alocaţi, în 2014, 2.520.000 lei. Lista de aşteptare pentru medicamente scumpe cuprinde 570 de pacienţi, dar termenul de aşteptare este de cel mult două luni, şi nu de cinci-şase sau chiar un an, cum a fost în anii precedenţi, a spus Bănicioiu. Costul mediu pe bolnav de cancer tratat este de 11.330 lei pe an, potrivit demnitarului. Totodată, oficialul a subliniat că radioterapia constituie un obiectiv major, întrucât nu sunt centre suficiente, de aceea, până la sfârşitul anului vor fi aproape 15 centre noi. El a mai spus că, odată cu uniformizarea costurilor privat-stat, costul unei şedințe de radioterapie din privat va scădea la aproape 1.000 de euro, faţă de 5.000 sau chiar 6.000 de euro în unele clinci. Potrivit ministrului, spre exemplu, o şedinţă de IMRT (radioterapie cu intensitate modulabilă) va costa 640 lei, una de branhiterapie - 302 lei, radioterapia în regim spitalizare de zi 2D - 180 de lei, iar 3D - 320 de lei.