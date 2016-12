Cancerul incipient ar putea fi detectat printr-un test de sânge

Un test universal de sânge pentru identificarea cazurilor de cancer în stadiu incipient la persoanele care nu au încă nici un simptom ar putea fi realizat de compania americană de secvențiere genetică Illumina Inc., informează xinhuanet.com, scrie Agerpres. Illumina a declarat că va forma o nouă companie numită Grail care va încerca să detecteze cancerul prin utilizarea tehnologiei Illumina de secvențiere a ADN-ului pentru explorarea informației genetice de cancer cu originea în tumori și care circulă în sânge. Speranța este de a detecta cazurile de cancer în formare și de a le trata într-un stadiu timpuriu crescând astfel șansele de supraviețuire, potrivit companiei. Șeful executiv al Illumina, Jay Flatley, care va fi președinte al noii companii Grail, a declarat că a început un nou test în urmă cu 18 luni, estimând că are nevoie de încă cel puțin un an suplimentar de cercetare și dezvoltare pentru a rafina testul.