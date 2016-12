Cancerul la sân poate fi învins

Organizaţia americană Susan G. Komen for the Cure, lider mondial în domeniul cancerului mamar, sprijină, la nivelul ţării noastre, şase proiecte comunitare din acest domeniu. Dintre acestea, două s-au derulat, în ultimele şase luni, în judeţul Constanţa. Primul proiect, intitulat „Pentru sănătatea ta, tu decizi”, a avut ca scop conştientizarea femeilor din două localităţi rurale cu privire la cancerul mamar. „Campania de conştientizare s-a derulat în localităţile Cobadin şi Cogealac. Am simţit nevoia realizării unei asemenea campanii având în vedere numărul mare de femei depistate în stadiu tardiv cu cancer de sân, pe fondul unei slabe informări a populaţiei”, a declarat coordonatorul proiectului şi, totodată, preşedintele Ligii Femeilor Constanţa, Maria Frangeti. Sloganul sub care s-a derulat campania a fost „Descoperit din timp, cancerul de sân poate fi învins”. Al doilea proiect, intitulat „Împreună pentru o viaţă mai bună”, a avut drept scop realizarea unor grupuri de sprijin pentru femeile cu cancer mamar. În urma implementării proiectului au fost înfiinţate trei grupuri de sprijin: la Mangalia, la Techirghiol şi în cartierul constănţean Kilometrul 4-5. „Abia de acum va veni greul, pentru că, proiectele fiind încheiate, va trebui să găsim o sursă de finanţare proprie pentru menţinerea acestor grupuri”, a declarat coordonatorul proiectului, Luminiţa Lupaşcu. Cele două proiecte au fost finanţate de organizaţia americană Susan G. Komen for the Cure.