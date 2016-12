Când a apărut viaţa pe Terra?

Viaţa ar fi apărut pe Terra acum 4,1 miliarde de ani, cu aproximativ 300 de milioane de ani mai devreme decât credeau oamenii de ştiinţă. Dovada acestei estimări este un cristal străvechi de zircon, descoperit în statul Australia de Vest. Analizele au fost prezentate într-un studiu realizat recent de cercetătorii de la Universitatea Stanford şi cei de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA), care au anunţat că au găsit în Jack Hills, Australia, aproximativ 10.000 de cristale de zircon, vechi de mai multe miliarde de ani. Unul dintre aceste cristale conţine un depozit de carbon vechi de 4,1 miliarde de ani. Marja de eroare a estimării apariţiei vieţii este de plus sau minus 10 milioane de ani. „Includerea sa (a depozitului de carbon - n.r.) într-o carcasă de zircon complet etanşă, lipsită de crăpături, demonstrează că nu a existat nicio contaminare ce ar fi putut fi cauzată de un proces geologic... (şi) ar putea fi dovada faptului că viaţa de pe Terra îşi are originea în urmă cu 4,1 miliarde de ani”, au afirmat autorii acestui studiu, publicat, luni, în „Proceedings of the National Academy of Sciences“. Oamenii de ştiinţă au folosit urme fosilizate pentru a formula teoria potrivit căreia viaţa a apărut pe Terra în urmă cu 3,8 miliarde de ani, sub forma unor vieţuitoare unicelulare. Se crede că oamenii au apărut pe Pământ în urmă cu doar 200.000 de ani.