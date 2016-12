Când a recunoscut că a mințit la CEDO, Raluca Prună se exprima... „metaforic“

Ministrul Justiției, care a recunoscut cu seninătate, în luna octombrie, în plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), că a mințit la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO),a revenit asupra afirmațiilor sale de atunci, explicând că exprimarea care i-a adus atâtea critici a fost una... "metaforică". "Încadrez la eroare faptul că stăpânesc destul de bine limba română și că îmi permit să folosesc uneori metaforic cuvintele, deci pentru asta pledez vinovată. Modul în care am comunicat atunci probabil nu a fost cel mai fericit, dar realitatea rămâne aceeași. Realitatea este că noi, în această țară, nu avem programări multianuale, noi avem bugete anuale și că atunci când avansăm cifra pentru strategii, pentru planuri, pentru cazuri (...) privind reformarea sistemului judiciar avansăm niște cifre care nu sunt reflectate în realitate în bugete. Nu au cum să fie pentru că noi nu avem bugete multianuale, dar sigur că mi-aș fi dorit să nu se facă atât de multe valuri și atât de multe discuții la ceea ce am afirmat eu", a declarat Raluca Prună.

"AM MINȚIT LA CEDO ȘI SPUN BINE MINȚIT LA CEDO"

Redăm aici declarația uluitoare făcută de Prună în octombrie: “Ştiţi cum e, domnule judecător, ca la penitenciare, unde eu m-am dus şi am minţit la CEDO şi spun bine minţit la CEDO, că eu am crezut că dacă mi se dă o hârtie sub semnătura cuiva din statul român... Deci eu am minţit acolo spunând că noi am asigurat buget pentru şapte penitenciare a câte 150 de milioane pentru fiecare penitenciar, ergo aproape un miliard de euro, dar astea erau nişte bune intenţii, pentru că în realitate în buget noi nu avem aceşti bani. Aşa s-a întâmplat şi cu investiţiile. Pe mine nu mă costă nimic şi pe niciun ministru să facem o foaie foarte frumoasă, să spunem că ne trebuie două miliarde de euro ca noi să avem o infrastructură de top în România, dar câtă vreme nu ai acoperire în buget, lucrurile astea nu se vor întâmpla. Deci acest guvern, pe care mă simt obligată să îl apăr nu neapărat pentru că fac parte din el, acest guvern a moştenit asta, o colecţie de bune intenţii. Şi a trebuit eu să ies să spun că nu pot să fac şapte penitenciare, că nu am bani (...)".

Prună a explicat marți că s-a prezentat la CEDO cu un memorandum care a trecut prin Guvern. "Cred că relația pe care eu am avut-o cu CEDO și modul în care eu, ca ministru, am înțeles să gestionez această relație, mergând acolo cu un mandat foarte clar pe baza unui memorandum care a trecut prin Guvern și promițând acolo exact ceea ce putem face și nimic mai mult, arată în fond și, de altfel, nici nu avem încă o decizie pilot - arată că modul în care am lucrat cu CEDO nu a fost atât de rău", a precizat Raluca Prună.