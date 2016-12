Când are loc concursul MathSpace? Iată cine poate să participe!

Elevii pasionați de matematică și de studiul spațiului sunt invitați și în acest an să participe la cea de-a 11-a ediție a suitei de manifestări „My Space” organizate de Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța. Acțiunea este cuprinsă în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2015. În cadrul proiectului, are loc vineri, 30 octombrie, concursul de matematică pe echipe MathSpace, găzduit de Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, între orele 16.30 și 18.00. Concursul se adresează elevilor de gimnaziu, iar echipele vor fi formate din 4 elevi, câte unul pe fiecare nivel, și se vor înscrie până miercuri, 28 octombrie, ora 16.00, la secretariatul Colegiului sau pe adresa de e-mail cnmbct@gmail.com. Activitatea marchează Săptămâna Mondială a Spațiului, celebrată anual în octombrie, tema acestui an fiind Discovery.

Citește și:

Au reușit! Premii la un concurs de matematică pentru elevi constănțeni!

Colegiul ”Mircea”, pe locul 4 în țară la cele mai mari medii de admitere!