Când au loc Evaluările Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale (EN) la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, respectiv calendarul acestor evaluări. Evaluările vor avea loc în perioada 23 mai - 10 iunie. Astfel, EN la clasa a VI-a va avea loc pe 23 și 24 mai, cu probe la Limbă și comunicare, respectiv Matematică și Științe, testarea la clasa a IV-a se desfășoară pe 30 mai - Limba română, 31 mai - Matematică și 2 iunie - Limba maternă. Elevii de clasele a II-a vor susține EN la Limba română pe 6 iunie (proba scrisă) și 7 iunie (citire), tot pe 7 iunie vor fi evaluați la Limba română pentru minoritățile naționale (scris și citit), la Matematică pe 8 iunie iar la Limba maternă pe 9 iunie, proba scrisă, și 10 iunie - proba de citire. Subiectele vor fi elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN pentru clasa a II-a, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN - clasa a IV-a şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN la clasa a VI-a. Rezultatele obţinute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.