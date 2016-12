“Când avem recolte bune, PIB-ul creşte cu vreo două miliarde de lei”

“Mâna dreaptă” a guvernatorului BNR, consilierul Adrian Vasilescu, a arătat, sâmbătă, că “în agricultura României există o cheie privind Produsul Intern Brut”. Consilierul spune că “nu trăim într-un laborator, trăim într-o ţară reală, iar o ţară reală are condiţiile ei”. Asta înseamnă, în opinia lui Vasilescu, că “atunci când o vară este bună, cu recolte bune, creşte cam cu vreo două miliarde de lei Produsul Intern Brut. Când este o vară secetoasă, cu multe catastrofe, scade cu vreo două miliarde Produsul Intern Brut. Eu nu pot şti acum cum va fi vara asta. Deocamdată, din informaţiile pe care le am, grâul a avut ploaie la timpul lui, a avut umiditate, iar acum are căldură. Se pare că va fi o recoltă bună la grâu. O variabilă este porumbul, şi s-ar putea să avem probleme cu floarea-soarelui şi acestea ar putea aduce scumpiri la ulei”. Consilierul guvernatorului Mugur Isărescu a explicat, pe de altă parte, că nu există o relaţie liniară, de la cauză la efect, în ceea ce priveşte producţia agricolă şi preţurile. “Aş vrea să precizez că aici nu este vorba de o relaţie liniară, de la cauză la efect. Sunt multe alte cauze care intervin, inclusiv efectul puterii de cumpărare. Preţurile nu cresc sau scad în mod direct, nu doar în funcţie de producţia agricolă cresc preţurile”, a arătat Vasilescu.