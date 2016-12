Când încep înscrierile pentru învățământul profesional?

Elevii care doresc ca din toamnă să urmeze cursurile învățământului profesional și tehnic trebuie să știe că din mai încep înscrierile pentru desfășurarea probelor de aptitudini. Potrivit ultimelor modificări ale calendarului admiterii aprobate de Ministerul Educației, înscrierea candidaților în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani se desfășoară în trei etape. În prima etapă, între 8 și 12 iunie, dar și pe 15 iunie are loc înscrierea candidaților la unitățile de învățământ profesional de stat. Tot pe 15 iunie se vor afișa lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și graficul de desfășurare a sesiunii de preselecție și a probei suplimentare de admitere, dacă unitatea școlară organizează aceste probe. În perioada 16 - 18 iunie va avea loc proba de preselecție în unitățile care organizează această testare, iar pe 18 iunie se vor afișa rezultatele sesiunii de preselecție. Elevii respinși la această probă se pot înscrie în perioadele 18 - 19 și 22 - 25 iunie pentru alte calificări sau la o altă unitate de învățământ profesional cu durata de 3 ani care nu organizează preselecție. Pe 30 iunie se va desfășura proba suplimentară de admitere, la unitățile care organizează această testare, iar pe 1 iulie vor fi afișate rezultatele probei și se vor depune contestațiile. Potrivit calendarului, pe 3 iulie se vor afișa listele candidaților admiși în învățământul profesional de stat cu durata de trei ani. Între 6 și 10 iulie elevii admiși își vor depune dosarele de înscriere la unitățile școlare, iar pe 13 iulie va fi afișată lista elevilor înmatriculați și a locurilor rămase libere după prima etapă de admitere.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE A doua etapă de înscriere începe pe 21 august, când se depun fișele de înscriere, iar pe 24 august are loc proba de preselecție. Pe 28 august are loc proba suplimentară de admitere în unitățile care organizează această testare, iar pe 2 septembrie se va afișa lista cu elevii admiși în învățământul tehnic de trei ani în a doua etapă de admitere. Ultima etapă are loc începând de pe 3 septembrie, când se face repartizarea absolvenților clasei a VIII-a pe locurile rămase disponibile, iar pe 7 și 8 septembrie, elevii admiși își depun dosarele de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizați.

BANI PENTRU ELEVII ÎNSCRIȘI Elevii din învățământul profesional cu durata de trei ani pot beneficia de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate partenerului de practică, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de practică, iar cei care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal. La Constanța, Inspectoratul Școlar Județean a organizat pentru anul școlar 2015 - 2016, 34 de clase, respectiv 936 de locuri pentru 20 de calificări profesionale din 10 domenii. Acestea sunt organizate în 23 de unități școlare din județ, 16 dintre acestea în mediul urban.