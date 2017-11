Când încep înscrierile pentru Selecția Națională Eurovision 2018

18:41:10 / 01 Noiembrie 2017

O PROPUNERE

lidia buble inna alexandra stan nu sunt solutii potrivite pentru eurovision parerea mea mai ales ca nici una din ele nu isi doresc la eurovision ele sunt multumite adica inna si alexandra stan ca sunt vedete si in afara nu numai in tara! asa ca de ce sa vina la eurovision oricum alexandra stan numai este in romania oricum ca a plecat in america