Când începe să ningă în România

Probabilitatea pentru ninsori este foarte redusă în următoarea perioadă. O spune directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Ion Sandu, care a precizat că este posibil să ningă abia după 2 decembrie. ”În perioada imediat următoare, 10 - 24 noiembrie, probabilitatea pentru ninsori este extrem de redusă, exceptând zona înaltă, unde pot să apară lapoviţe sau ninsori foarte slabe. Începând cu 24 noiembrie, se răceşte puţin, dar probabilitatea pentru precipitaţii mixte este în continuare redusă, mai ales pentru zona de centru şi nord a ţării”, a spus directorul ANM, participant la videoconferinţa cu prefecţii şi instituţiile implicate în pregătirea de iarnă, convocată de premierul interimar Sorin Cîmpeanu la sediul MAI marți, 10 octombrie. Concluziile discuţiilor au fost că deocamdată nu sunt întrunite condiţiile pentru instalarea iernii. Potrivit specialiștilor de la ANM, miercuri, 11 noiembrie, vremea va fi plăcută în Dobrogea. Vom avea parte de cer variabil, parțial însorit, maximele se vor încadra între 18 și 21 de grade Celsius, iar minimele între 8 și 12 grade C. Joi, 12 noiembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 19 grade C, iar cele minime între 8 și 12 grade C. Vineri, 13 noiembrie, vom avea parte de soare din plin, iar temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 17 grade C.