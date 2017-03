Când puteți returna un produs luat online fără să dați explicații vânzătorilor?

De Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, marcată pe 15 martie, reprezentanții Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța au atras atenția populației asupra riscurilor la care se expune atunci când achiziționează din mediul online unele produse; în contextul în care tema aleasă pentru marcarea zilei a fost ”Drepturile consumatorilor în era digitală”. Comisari ai CJPC Constanța au prezentat câteva dintre greșelile la care ne putem expune atunci când alegem comerțul online.

De Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, marcată pe 15 martie, reprezentanții Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța au atras atenția populației asupra riscurilor la care se expune atunci când achiziționează din mediul online unele produse; în contextul în care tema aleasă pentru marcarea zilei a fost ”Drepturile consumatorilor în era digitală”, eveniment organizat la Universitatea ”Andrei Șaguna”. Comisarul-șef adjunct al CJPC Constanța, Radu Cornel, a declarat că ”tehnologia are un impact semnificativ în întreaga lume, creând numeroase beneficii noi, inclusiv o comunicare mai bună”. ”An de an, comerțul online capătă noi valențe, un număr din ce în ce mai mare de consumatori apelând din diferite motive la această formă de comerț. De exemplu, anul trecut, consumatorii români au făcut plăți de 1,8 miliarde de euro, adică aproximativ 5 milioane de euro în fiecare zi pentru cumpărături pe internet”, a adăugat comisarul, citând din statisticile Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Din păcate, și în mediul online neregulile sunt cu duiumul, astfel că și reclamațiile au curs la comisariatele din țară, inclusiv la cel din Constanța. Fie din neatenție, fie din neștiință, unii consumatori s-au păcălit atunci când au ales acest mod de cumpărături. De exemplu, potrivit comisarului-șef adjunct al CJPC Constanța, anul trecut, ”din totalul de 4.195 de reclamații formulate de consumatori, 8% s-au referit la aspecte generate de comerțul online, dar numai 10% dintre ele au fost întemeiate, 18% neîntemeiate, 14% redirecționate deoarece operatorul economic nu își desfășura activitatea în aria sau sfera de competență a CJPC, iar 33% au fost soluționate pozitiv”. Din cele 4.195 de reclamații, aproximativ 60% au fost formulate online, pe site-ul ANPC. Și în primele 2 luni ale anului în curs s-au înregistrat 545 de reclamații, dintre care cele referitoare la comerțul online au fost 9%, cu aspecte reclamate în special la produse electronice și electrocasnice, ceea ce reprezintă o creștere față de aceeași perioadă din anul trecut, a mai punctat Radu Cornel.

ȘTIAȚI? La rândul său, comisarul din cadrul CJPC Constanța, Cristina Rusu, a prezentat câteva dintre greșelile la care ne putem expune atunci când alegem comerțul online. Din prezentarea sa a reieșit că atunci când avem de-a face cu reduceri spectaculoase, unele produse, în opinia celor care le vând, fiind aproape gratuite, este clar că ne putem afla, de fapt, în fața unei înșelătorii. De altfel, în prezentările sale, ea a arătat, în imagini, cum unele produse de cosmetică, de exemplu, reduse semnificativ, nu erau reduse, ci acela era prețul de pornire. În plus, și imaginile cu unele creme ”minune” nu erau conform realității. În celebrele imagini ”înainte” și ”după”, erau persoane diferite, a prezentat comisarul. ”Pot fi ”salvați”, de cadrul legislativ, de unele înșelătorii consumatorii naivi?”, este întreabarea adresată de cel care a găzduit evenimentul CJPC Constanța, prof. univ. dr. Aurel Papari, președintele Universității „Andrei Șaguna”. Dacă în unele situații legislația îi poate salva, în alte situații, sub nicio formă. De exemplu, susține Cristina Rusu, Ordonanța 34/2014 vine în ajutorul consumatorilor. Știați că, dacă achiziționați un produs și nu vă place sau pur și simplu nu-l mai doriți, îl puteți returna în timp de 14 zile fără să motivați ceva comerciantului? Da, se poate face acest lucru, potrivit legislației în vigoare. Spre deosebire de produsele ce au fost achiziționate online, prin telefon sau e-mail, situații în care acestea pot fi returnate fără nicio explicație, produsele de folosință îndelungată cumpărate din magazin nu pot fi restituite decât în anumite condiții. Pe de altă parte, trebuie să aveți mare grijă atunci când faceți achiziții de pe internet. În primul rând, cel de la care cumpărați trebuie să aibă toate datele de contact, de la adresă, număr de telefon; în caz contrar nu trebuie sub nicio formă să cumpărați, chiar dacă promoțiile sunt irezistibile. De ce? Simplu. Dacă ați cumpărat un produs, iar firma care l-a vândut nu are o adresă, nu aveți ce să mai faceți: produsul nu are unde să fie returnat, iar CJPC nu are ce să verifice! Așa că mare atenție și nu vă lăsați sub nicio formă duși de valul reducerilor senzaționale, de multe ori dovedindu-se că acestea sunt false!