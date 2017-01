Când scăpăm de ploi

Vremea ne face surprize și în zilele următoare, când timpul de afară va fi capricios. Atât ploile, cât și vremea mohorâtă nu ne vor ocoli nici în perioada următoare. Vineri, 4 martie, este posibil să plouă în Dobrogea și va fi înnorat, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 12 grade Celsius, iar cele minime între 4 și 6 grade C. În prima zi de weekend va ploua în continuare, dar vremea se mai îmbunează și pe cer își face apariția și soarele. Sâmbătă, 5 martie, maximele se vor încadra între 8 și 13 grade C, iar minimele între 3 și 6 grade C. Duminică, 6 martie, vremea va fi frumoasă, cu cer variabil. În această zi, maxima va ajunge până la 16 grade C.