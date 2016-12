Când scăpăm de ploi

Vremea se va menţine în general instabilă în următoarele zile, așa că ar fi bine să nu uitați umbrela atunci când plecați de acasă. Prognoza specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) spune că vor fi înnorări şi ploi în Dobrogea. Luni, 6 iunie, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Maximele se vor încadra între 21 și 23 de grade Celsius, iar minimele între 12 și 17 grade C. Marți, 7 iunie, nu va mai ploua, iar cerul va fi variabil, mai mult înnorat. temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade C, iar cele minime între 10 și 15 grade C. Miercuri, 8 iunie, vremea va fi frumoasă. Vom avea parte atât de vreme cu soare, cât și cu nori. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 22 de grade C, iar cele minime între 10 și 15 grade C.