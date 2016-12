Când scăpăm de ploi și lapoviță

Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis ieri încă o avertizare meteo de vreme rea, care cuprinde toată țara. Avertizarea este valabilă începând de astăzi, de la ora 9.00, și până mâine la ora 22.00, timp în care vremea se răcește și sunt așteptate precipitații mixte și intensificări ale vântului. Nici Constanța nu este ocolită de vremea rea. Dacă ieri am avut parte de temperaturi scăzute și de o ninsoare ca în povești, în continuare, temporar, vom consemna lapoviţă şi ploaie. Tot în această perioadă, în toată Dobrogea, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de până la 55 - 65 km/h. Reprezentanții ANM au mai anunțat că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, vor actualiza informarea emisă ieri. Potrivit reprezentanților Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, astăzi, la Constanța, vremea se menţine rece și se va ameliora ca aspect. Cerul va fi temporar noros ziua, când sunt condiţii pentru precipitații mixte slabe, apoi se va însenina. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 şi 7 grade C, iar cele minime între -2 şi 0 grade C. Mâine, vremea se menţine rece. Cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea, când pe arii restrânse vor fi precipitaţii, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 7 grade C, iar cele minime între 1 şi 3 grade C. Sâmbătă, 21 martie, vremea va fi în general frumoasă și în încălzire. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări la început. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 12 grade C, iar cele minime între 1 şi 5 grade C.