Când se anunță maxime de 33 de grade C, la Constanța?

Începutul de toamnă se anunță frumos, din punct de vedere termic, la Constanța, anunță meteorologii. Astfel, în prima zi de toamnă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 15 și 19 grade C; în această zi vom vedea și razele soarelui printre nori. Sâmbătă, 2 septembrie, meteorologii anunță o vreme deosebit de frumoasă, cu mult soare și cu temperaturi maxime cuprinse între 25 și 33 de grade C, în vreme ce minimele vor fi între 17 și 21 de grade C. Duminică, 3 septembrie, sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 24 și 32 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 18 și 21 de grade C; și în această zi va fi mult soare. Vom reveni cu eventualele modificări.