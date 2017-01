Când se încălzește vremea. Anunțul făcut de meteorologi

A fost atât de ger la Constanța că lacul Tăbăcărie a înghețat aproape complet. Meteorologii vin însă cu vești bune. Vom mai dârdâi serios doar în acest weekend, spun specialiștii, care anunță că de săptămâna viitoare vremea începe să se încălzească treptat. Sâmbătă, 23 ianuarie, vremea se menţine deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare pe litoral şi în Deltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 şi -2 grade Celsius, iar cele minime între -14 şi -10 grade C. Duminică, 24 ianuarie, vremea se menţine deosebit de rece. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -10 şi -5 grade C, iar cele minime între -14 şi -10 grade C. Luni, 25 ianuarie, cu toate că vremea va fi închisă, ea va intra într-un proces de încălzire. Cerul va fi mai mult noros şi local va ninge slab după-amiaza si noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -8 şi -2 grade C, iar cele minime între -10 şi -6 grade C. Marți, 26 ianuarie, vremea va continua să se încălzească și vor fi condiții de fulguieli slabe la început. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 şi 2 grade C, iar cele minime între -6 şi -3 grade C.

VREMEA ÎN URMĂTOARELE 3 LUNI Regimul termic estimat pentru următoarele 3 luni va fi, în general, unul normal, temperaturile urcând către valori pozitive încă din luna februarie, spun meteorologii. În ultima lună de iarnă, valorile termice vor fi mai ridicate decât media climatologică în sudul, estul și, local, în vestul țării. În celelalte regiuni se vor situa, în general, în limite apropiate de normalul perioadei. În ceea ce privește valorile termice medii, specialiștii ANM estimează în februarie, pentru zona Dobrogei, între zero și două grade Celsius. În martie, temperatura medie lunară a aerului va avea valori peste normalul perioadei în sudul, estul și, local, vestul țării. Cele mai ridicate valori termice medii vor fi consemnate în Dobrogea și Crișana (între 4 și 6 grade C), în Banat (4-7 grade C), Oltenia (3-7 grade C) și Muntenia (3-6 grade C). Potrivit ANM, în aprilie, temperatura medie lunară a aerului va avea valori apropiate de mediile climatologice în majoritatea regiunilor. Media multianuală a lunii aprilie este situată la 9,3 grade C.