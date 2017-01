Când tiriștii și Mișu se ceartă, șoferul de rând... pierde

Casa, adică asigurătorul, nu pierde niciodată. După circ și haos în stradă, ASF a înghețat tarifele RCA pentru transportatori la vreo 7.000 și ceva de lei, ceea ce înseamnă o ieftinire cu 40% față de septembrie. Toate bune și frumoase, doar că pierderile nu sunt chiar pierderi, ele fiind mutate pe umerii persoanelor fizice... Un om normal, de 31 - 40 de ani, cu mașină mică, va plăti peste 600 lei pe an pentru asigurarea obligatorie, față de 466 lei în trecut. De ce? Pentru că merităm și pentru că nu protestăm.

UNDE DAI ȘI UNDE CRAPĂ Transportatorii au făcut un mare tam-tam și au obținut, în cele din urmă, o reducere substanțială a prețului poliței RCA. ASF a înghețat prima la 7.534 lei/an, pentru autocamioanele de peste 16 tone. În septembrie, prima era de 12.500 lei; în 2015, unele firme de profil plăteau și peste 20.000 lei. Ai zice că oamenii ar trebui să fie mulțumiți, nu-i așa? Nu-i așa... Transportatorii spun că, de fapt și de drept, prima de risc pentru un TIR e de vreo 2.000 lei, diferența de circa 5.500 reprezentând cheltuieli operaționale și PROFIT. Interesant este că, în tot acest haos, ASF a mutat pierderile pe umerii noștri, ai persoanelor fizice. Pentru un român de 31 - 40 de ani care deține un autovehicul cu capacitatea cilindrică de 1.200 - 1.400 cmc, polița RCA a ajuns la 610 lei. „Pentru vocalii transportatori, asigurarea s-a ieftinit cu 40%, firmele de profil vânzând, anual, aproximativ 33.686 de polițe. În schimb, pentru persoanele fizice, avem o scumpire cu 31%, de la 466 la 610 lei; asta deși expunerea este de cinci ori mai mare - 165.590 de polițe vândute în 12 luni“, remarcă deputatul Andreea Paul, care cere Parlamentului declanșarea unei anchete și audierea președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, Mișu Negrițoiu.

OF... Ce-i drept, ar fi câteva întrebări-cheie la care ar fi OK să avem răspunsuri. Spre exemplu, care sunt argumentele tehnice și economice pentru care s-a scumpit polița RCA, în cazul persoanelor fizice? E asta doar o mutare a „pierderilor“? Ba mai mult, cine apără oamenii obișnuiți de abuzurile asigurătorilor (relevate de o mulțime de anchete și procese). Întrebarea de 1.000 de puncte (pusă, de altfel, și de transportatori, și de Andreea Paul) este asta - vrem și noi să știm ce procent din profit exportă asigurătorii activi în România și de ce daunele nu-s acoperite la fel ca-n restul Europei. Culmea este că asigurătorii au avertizat dinainte că intervenția statului în piața RCA va avea efecte asupra non-transportatorilor. „Înghețarea prețului RCA încalcă atât normele europene, cât și Constituția. Plafonarea tarifelor, fără a ține cont de realitate, va impacta în mod negativ consumatorii, prin majorarea prețurilor achitate de cei cu o conduită bună în trafic“, spuneau cei de la UNSAR. Pentru că, da, ideea de bază e asta - casa (adică asigurătorul) nu pierde niciodată.