Când trebuie să monitorizăm nivelul colesterolului

Persoanele care prezintă niveluri de colesterol moderat crescute în intervalul de vârstă 30 - 40 de ani prezintă un risc mai mare de a suferi mai târziu de maladii cardiace, potrivit unui studiu realizat recent de cercetătorii americani, informează Reuters. Însă mulţi dintre aceşti pacienţi nu îndeplinesc criteriile necesare pentru a primi tratament medical, potrivit ghidului întocmit de American Heart Association şi de American College of Cardiology (AHA/ ACC). ”Am descoperit că oamenii cu o expunere prelungită la niveluri ridicate de colesterol prezintă un risc cardiovascular mult mai mare decât oamenii lipsiţi de această expunere”, a declarat un cercetător la Universitatea Duke din Durham, un oraş din statul american North Carolina, coordonatorul studiului, Michael Pencina. ”Multe dintre aceste persoane nu ar fi considerate candidaţi pentru tratament, potrivit recomandărilor actuale. Ar trece prin ochiurile plasei”, a adăugat el.

În 2013, AHA şi ACC au emis noi seturi de recomandări care spun că exerciţiile fizice şi dietele sănătoase reprezintă cei mai importanţi paşi care trebuie făcuţi pentru a preveni nivelurile ridicate de colesterol. În plus, noile recomandări au extins grupul de persoane eligibile pentru administrarea de medicamente ce vizează scăderea colesterolului, cunoscute sub numele de statine. Potrivit acelui ghid, statinele pot fi benefice pentru oamenii cu boli cardiace cunoscute, pacienţii cu un nivel de colesterol rău (LDL) de peste 190, persoanele cu diabet de tip 2 cu vârste cuprinse între 40 şi 75 de ani şi pentru oamenii din aceeaşi categorie de vârstă care prezintă un risc de cel puţin 7,5% de a dezvolta o maladie cardiacă în următorii 10 ani. Folosind date de la 1.478 de adulţi fără boli cardiace la vârsta de 55 de ani, savanţii americani au descoperit că maladiile cardiace s-au dezvoltat în cele din urmă la 4% dintre pacienţii care au avut întotdeauna niveluri bune de colesterol, la 8% dintre aceia care au avut niveluri ridicate de colesterol între 1 an şi 10 ani şi la 17% dintre persoanele care au avut concentraţii mari de colesterol în organism între 11 şi 20 de ani. Însă doar o parte dintre persoanele cu niveluri ridicate de colesterol întrunesc recomandările medicilor în privinţa administrării de statine înainte de vârsta de 40 de ani. Acest procent ajunge la 33% până la vârsta de 50 de ani, potrivit acestui studiu, publicat în revista Circulation. ”Colesterolul se acumulează în artere de-a lungul timpului. Aşadar, cu cât aşteptăm mai mult, cu atât acumulările devin mai mari”, a spus profesorul Pencina. Autorii studiului nu recomandă însă administrarea pe scară largă a statinelor, considerând că este nevoie de o serie de cercetări suplimentare care să vizeze perioade mai îndelungate. Statinele nu sunt însă lipsite de riscuri. În anumite cazuri, ele pot cauza afecţiuni hepatice şi musculare, creşterea glicemiei şi tulburări de memorie.