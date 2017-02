Când va fi lansat serialul „Star Trek: Discovery“

Noul serial din franciza Star Trek, „Discovery", va avea premiera "probabil la sfârșitul verii, începutul toamnei", a declarat președintele CBS, Leslie Moonves, la o conferință pentru media și telecomunicații, relatează Hollywood Reporter. "Nu vom grăbi proiectul. Sunt multe de făcut în postproducție, dar sunt foarte încrezător plecând de la ceea ce am văzut până acum", a declarat Leslie Moonves. Programat inițial să fie difuzat în ianuarie ca prim serial al canalului CBS All Access, proiectul a fost întârziat de mai multe ori, în principal din cauza plecării lui Bryan Fuller din poziția de coordonator al show-ului. Leslie Moonves a precizat că serialul, în curs de producție la Toronto, nu va fi grăbit pentru a fi lansat. "Este important să facem asta cum trebuie. Star Trek este bijuteria familiei", a mai spus el. Proiectul "Discovery" își propune o nouă abordare asupra acestui clasic al SF-ului, cu un nou echipaj, cu alte personaje negative și noi lumi. Leslie Moonves a spus că serialul are o imensă bază de fani care abia așteaptă să-l vadă pe CBS All Access, serviciul de subscripție digitală al canalului. "Primim multe e-mailuri, în fiecare zi, sunt foarte nerăbdători. Credem că este show-ul perfect pentru All Access", a afirmat el. Pentru distribuția la nivel mondial, CBS a semnat un acord cu Netflix, care va difuza serialul în 188 de țări, minus SUA și Canada, la 24 de ore după premiera americană. Primul episod din "Star Trek: Discovery" va fi difuzat pe postul principal CBS, urmând ca restul să fie urmărite pe CBS All Access. Serialul va fi primul din franciza "Star Trek" după ce "Star Trek: Enterprise" a încetat să mai fie difuzat, în 2005.