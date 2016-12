Când va fi posibilă palparea creierului fără deschiderea craniului?

Palparea utilizată în orice examinare medicală pentru diagnosticare sau prescrierea unor teste suplimentare nu a putut funcționa până acum în ceea ce privește creierul, care este protejat de craniu și de lichidul cefalorahidian, însă cercetătorii francezi, conduși de Stefan Catheline, au dezvoltat o metodă noninvazivă de imagistică asupra creierului prin rezonanță magnetică (RMN), ce oferă aceleași indicații ca o palpare fizică, informează site-ul Institutului național al sănătății și cercetării medicale (Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM) din Franța. Prin intermediul acestei tehnici vor putea fi diagnosticate precoce tumorile cerebrale sau maladia Alzheimer, conform studiului publicat de cercetătorii francezi în revista americană „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS). Multe boli implică schimbări structurale în țesuturi, care au ca rezultat o modificare a proprietăților lor mecanice, cum ar fi elasticitatea. Datorită sensibilității mâinilor și cunoștințelor detaliate despre corp, un medic poate, printr-o examinare prin palpare, să evalueze dimensiunea și duritatea unei tumori, prezența ganglionilor limfatici inflamați sau dimensiunea și poziția unui fetus la femeile gravide.