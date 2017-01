Când va începe plata integrală a subvențiilor pe suprafață

Plata integrală a subvențiilor pe suprafață va începe din februarie, a anunțat vineri, 11 decembrie, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, în Comisiile reunite de Agricultură din Parlament. Și asta deoarece, spune el, procedurile pe noul modul informatic trebuie refăcute de la zero. ”Sper să reușim să achităm ceva din plățile pe agromediu până la sfârșitul anului, pentru că ne-am concentrat pe plățile SAPSR și nu am reușit să facem plățile la agromediu. Din discuțiile avute cu cei de la APIA și cu cei de la soft, vom avea 20.000 de solicitări plătite pe agromediu, cu circa 19 - 20 milioane de euro, nu cu 70 de milioane de euro, cum am sperat”, a spus Irimescu, clarificând anumite solicitări ale deputaților din Comisie. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are prevăzut un buget de 5,347 miliarde lei în 2016, în creștere cu 2,76% raportat la execuția preliminară din 2015, de 5,203 miliarde lei, ceea ce reprezintă 1,81% din PIB.