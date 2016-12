Când vin ploile în Dobrogea?

După ce începutul toamnei a adus la malul mării temperaturi caniculare, vremea începe să se mai răcorească puțin, așa că specialiştii Administrației Naționale de Meteorologie anunță pentru această săptămână temperaturi mai scăzute, nori și chiar condiții de ploaie în zona Dobrogei. Astăzi sunt așteptate temperaturi maxime de 24 - 27 de grade Celsius, în timp ce minimele nu vor trece de 13 - 19 grade C, iar cerul va fi parțial noros. Mâine, în Dobrogea sunt condiții de ploaie, însă nu importante din punct de vedere cantitativ. Temperaturile maxime se vor situa între 23 - 25 de grade C, iar minimele vor atinge 13 - 17 grade C. Miercuri, șansele de ploaie se reduc, cerul fiind doar acoperit parțial de nori. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 26 de grade Celsius, în timp temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 18 grade C.