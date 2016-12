Când vom scăpa de calvarul de pe DN 39?

00:52:11 / 30 Iunie 2015

...

puneti balustrazile alea mobile de plastic pe linia continua..plus cate un agent ...in intersectiile din centrul agigei si la blocuri eforie nord..unde opresc pentru a taia linia continua si prin urmare se formeaza cozi...akolo sunt bubele ...plus cei care ies in sensul giratoriu agigea dinspre techirghiol..movilita