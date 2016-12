Când vom vedea noua față a vechiului Cinema Republica

Cine are o vârstă suficient de înaintată încât să fi văzut măcar un film în fostul Cinema Republica, aflat pe bulevardul Ferdinand, nu are cum să fie ocolit de nostalgie atunci când trece pe lângă clădirea unde, odată, rulau proiecții celebre. În același timp, suntem convinși că există destui oameni care nu se pot abține să se întrebe când vor putea păși din nou în fostul cinematograf-emblemă al Constanței, dat fiind faptul că lucrările de reabilitare începute în 2013 nu au fost finalizate nici până acum, iar în ciuda schimbărilor vizibile din stradă, accesul publicului în centru este încă interzis. Se pare că nu mai e mult de așteptat până la inaugurarea propriu-zisă a vitorului Centru Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”. Potrivit șefului Direcției Generale de Proiecte, Ionuț Nache, există mari șanse ca centrul să fie inaugurat la sfârșitul acestui an. „Instalația de sonorizare, luminile, ecranul și celelalte aparaturi au fost instalate, dar trebuie montat mobilierul. Până în 6 octombrie, furnizorul trebuie să monteze ultimul scaun. După aceea, trebuie să încheiem ultimele rapoarte, să facem recepţia lucrării şi să obținem autorizația de securitate la incendiu. Am mari speranţe ca, până la Sărbători, cinematograful să fie deschis publicului”, a declarat Nache.

EMBLEMĂ PENTRU CONSTANȚA ȘI ROMÂNIA

Cinematograful Republica din Constanța a fost inaugurat în 1954. De la bun început a fost considerat o emblemă atât pentru oraș, cât și pentru țară, fiind al doilea cinematograf ca mărime și importanță din România, după Patria din București. Ținând cont de posibilitățile limitate de distracție de dinainte de '89, Republica a reprezentat pentru constănțeni, și nu numai, oaza de cultură și distracție. În sala cu aproape 1.000 de locuri au rulat mii de filme străine și românești, cele mai multe fiind difuzate în premieră națională. Pentru a putea urmări un film bun, oamenii ajungeau să stea la cozi imense pentru a prinde un bilet.

DECĂDEREA ȘI RENAȘTEREA

Cinematograful Republica a ținut ștacheta ridicată timp de 40 de ani. După schimbarea regimului comunist, coroborată cu invazia tehnologiei, studioul și-a pierdut din strălucire, iar, treptat, publicul și-a pierdut interesul. Fără o implicare a autorităților care aveau în proprietate obiectivul și după o încercare eșuată de privatizare, Republica s-a degradat, iar la mijlocul anilor '90 a ajuns o ruină. În 2013, însă, Consiliul Județean Constanța a preluat imobilul și a obținut peste 11 milioane de lei din fonduri europene pentru reabilitarea obiectivului. Contribuția CJC pentru acest proiect a fost de peste 500.000 de lei. Inițial, noul centru trebuia să fie inaugurat în 2015, dar, din cauza unor contestații repetate la achiziția dotărilor, termenul nu a fost respectat. Cel mai probabil, însă, centrul va fi gata până în decembrie 2016. Potrivit proiectului, noul centru va fi utilizat pentru noi activități de educație și recreere în beneficiul tinerilor. Reprezentanții Federației Tinerilor din Constanța, care au avut numeroase discuții cu cei de la CJC referitoare la destinația acestui obiectiv, au transmis, prin intermediul unui comunicat, că își doresc ca noul centru „să fie utilizat în interesul tinerilor și să ofere alternative pentru petrecerea timpului liber, incluzând și proiecția digitală de filme, fără a face din aceasta o activitate principală”.