Când vor fi testați elevii de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a?

De anul trecut, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a introdus o formă de testare progresivă a cunoștințelor dobândite de elevi din doi în doi ani. Evaluarea Națională pentru elevii de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a are rolul de a verifica, periodic, informațiile dobândite de copii, în așa fel încât să se poată interveni pe acele discipline pentru a acoperi lipsurile din cunoștințele celor mici. La Evaluare, elevii nu vor primi note sau calificative, iar rezultatele obţinute nu se vor trece în catalog, scopul fiind de a păstra o evidenţă a progresului elevilor în dezvoltarea competenţelor specifice. Potrivit calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale, la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2014 - 2015, primele testări vor începe în mai. Astfel, evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a va începe pe 18 mai, cu proba scrisă la limba română, urmând ca, a doua zi, celor mici să le fie verificate competențele de citit, iar, în aceeași zi, elevii aparținând minorităților naționale vor fi testați la scris și citit în limba română. Pe 20 mai, cei mici vor fi testați la matematică, pe 21 mai se va susține proba scrisă la limba maternă, iar a doua zi, pe 22 mai, proba de citit în limba maternă. Pentru elevii de clasa a IV-a, evaluarea va începe pe 26 mai, cu proba la limba română, a doua zi va avea loc proba la matematică, iar pe 28 mai, cea la limba maternă. Ultimii elevi testați vor fi cei de clasa a VI-a, care vor intra în evaluări în luna iunie. Astfel, pe 2 iunie are loc proba la limbă și comunicare, iar pe 3 iunie, la matematică și științele naturii. Toate testele pentru Evaluarea Națională sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, respectând nivelul mediu de dificultate și având o formulare clară și precisă, în concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu. Potrivit metodologiei de organizare a acestor evaluări, testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.