Când vor putea fi vaccinați copiii împotriva a 6 boli grave?

Ministerul Sănătăţii (MS) a semnat, pe 17 mai, noul contract subsecvent de furnizare a vaccinului hexavalent, care acționează împotriva a 6 boli grave (difterie, tetanos, tuse convulsivă, pneumonie, meningită, poliomielite şi hepatită B), anunță reprezentanții ministerului de resort, într-un comunicat. Astfel, începând cu 1 iunie, vor fi livrate către Direcţiile de Sănătate Publică un număr de 125.000 de doze de vaccinuri hexavalente pentru continuarea activităţii de vaccinare a copiilor eligibili la grupele de vârstă 2-4-11 luni, precum şi pentru recuperarea copiilor care nu au fost vaccinaţi în această perioadă. Ministerul Sănătăţii face apel către medicii de familie să demareze programarea la vaccinare a copiilor eligibili şi a celor care nu au fost vaccinaţi până în prezent.

Vaccinul hexavalent a tot lipsit, astfel că mulți copii au rămas nevaccinați. În luna ianuarie a acestui an, Oana Grigore, directorul de comunicare al Ministerului Sănătății, spunea că „problema a fost a producătorului, care nu a mai adus vaccinul de la sfârșitul lunii noiembrie 2015, iar MS nu îl avea pe stocuri. Vaccinul este cumpărat de stat și distribuit prin DSP medicilor de familie“. ”Ar fi și greu să faci stoc cu zeci de mii de doze pe un vaccin care are un termen de valabilitate și depinde, ca număr, de cel al nou-născuților. Apoi, nu e o problemă doar în România, producătorul furnizează acest vaccin în mai multe țări din Europa, care sunt în aceeași situație”, spunea oficialul MS la început de an.