Când vor „reînvia” fântânile arteziene ale Constanței

07:40:32 / 17 Iulie 2015

pentru primaria constanta

Dar voi nu ati stiu ca vine vara, nu ati stiut ca aceste fantani sunt in paragina? voi nu traiti in acest oras? au fost facute sesizari pentru acest lucru si v-a pasat pana la talpa bocancului su nici atat, pai daca acum incep lucrarile, probabil ca le vom vedea in finctiune de craciun sau de revelion, ca in vara asta in nici un caz. RUSINEEE. SA STERGETI ACEST COMENTARIU, CEI DE LA TELEGRAF , CA DE ASTA SUNTETI IN STARE,CAND CINE CRITICA CEVA.