Candidații de la Medicină se plâng de subiecte prea grele la chimie

Debutul probelor de admitere la Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) a avut loc ieri, din păcate pentru unii candidați, cu stângul. Tinerii care au susținut examenul de admitere la Facultatea de Medicină (FM), unde se bat trei candidați pe un loc la fără taxă, au avut nervii întinși la maximum până când au ieșit din examen și văzut baremele de corectare a lucrărilor. Deși zilele trecute, la depunerea dosarelor, se declarau pregătiți pentru admitere, după ce au părăsit sălile de concurs s-au arătat dezamăgiți de gradul de dificultate al subiectelor. Examenul a fost compus din 100 de întrebări-grilă, din care 60 subiecte de biologie și 40 de chimie organică. ”Când am văzut cerințele de la chimie, am stat și m-am întrebat dacă eu am învățat chimie până acum. Nu știam nimic, nu înțelegeam subiectele”, povestea în gura mare o tânără colegei ei. Alți candidați, mai puțin agitați, au spus că subiectele au fost mai dificile la chimie decât la partea de biologie, dar că nu pot estima nota pe care o vor obține. ”Au fost și subiecte mai grele, dar și unele mai ușoare. La chimie a fost clar mai greu, dar m-am pregătit pentru acest examen cu mult timp în urmă. La biologie învăț de doi ani și pentru chimie am început să mă pregătesc de un an. Sper să iau 8 sau 9, dar depinde foarte mult de cum m-am descurcat la chimie”, a spus Adrian Pintilie Popa. Altă candidată își încearcă norocul și la Medicină Generală (MG), dar și la Farmacie. În interval de două zile susține două examene grele, însă spune că se pregătește din toamnă pentru admitere. ”După ce am văzut subiectele de la chimie, nu mă aștept la o notă prea mare, dar sigur va fi de trecere. Sper să reușesc să obțin totuși un loc, fie el la cu taxă sau la fără taxă. M-am hotărât de aproape trei ani. Vreau să intru în domeniul sanitar, așa că m-am înscris și la Farmacie”, a spus Alexandra Iordache.

Reprezentanții UOC au anunțat că probele de admitere s-au desfășurat fără incidente, cu respectarea normelor metodologice în vigoare. Din cei 395 de candidați care și-au depus dosarele la specializarea MG, 18 au decis să nu mai participe la examenul de admitere, doi candidați au absentat de la concursul organizat la Asistență Medicală Generală, alți doi lipsind de la Medicină Dentară.

ALTFEL DE ADMITERE LA SPORT Dacă, pentru candidații de la una dintre specializările domeniului sanitar, pregătirea din ultimele luni a însemnat ore întregi de studiu, de citit și chiar meditații la chimie și biologie, cei care își doresc să devină studenți la Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS) din UOC au alergat, s-au cronometrat și s-au antrenat în ultima perioadă pentru a trece cu succes probele de admitere. Ieri, la sala de atletism de la Baza Sportivă a FEFS, 120 de candidați au susținut prima probă eliminatorie, care constă în parcurgerea unui traseu aplicativ. ”Trebuie să mergem pe bârnă, apoi să facem o rostogolire pe cal și să sărim la capră. Avem o porțiune de alergat printre jaloane și o bucată de aproximativ 70 de metri de viteză. Tot traseul trebuie parcurs în cel mult 23 de secunde”, a explicat Daniel, unul dintre candidați. Alt tânăr a ieșit transpirat de la probă și puțin dezamăgit. ”Am căzut de pe bârnă, din păcate, dar am reușit totuși să scot timpul. Fiind sportiv, nu mi s-a părut grea proba aceasta, dar la proba de rezistență va fi mai greu. Timpul ce trebuie scos mi se pare exagerat. Oricum m-am antrenat și cred că voi intra”, a spus candidatul Radu Sârbu. ”Astăzi, candidații vor susține proba de atletism sau gimnastică, la alegere. La atletism, vor da un test de rezistență, având de parcurs 1.000 de metri în 3,10 minute la băieți și 800 de metri în 3 minute la fete, pentru nota maximă. De asemenea, vor da și proba de 100 metri viteză, unde băieții trebuie să scoată 12 secunde iar fetele 14, dacă vor să obțină nota 10”, a declarat decanul FEFS, prof. Mirela Damian. La FEFS, concurența este mică.

În cadrul UOC, nouă facultăți organizează examen de admitere. Ultimele probe au loc pe 26 iulie. Pentru restul facultăților se organizează concurs de dosare.