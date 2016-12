Candidaţi, între narcisism și utopii

LAUDĂ-MĂ, GURĂ... ”Potpuriu” de candidaţi la prezidenţialele din noiembrie. Avem o ”fată din popor”, dar cu atracţie spre rochiţe, poşete şi pantofi de firmă, avem şi un primar neamţ, scump la vorbă şi care încă nu s-a decis dacă este candidat sau actor, avem un fost procuror ceauşist, care îşi arogă niscaiva merite pe care, de fapt, nu le are, îl avem pe premier în cursa pentru Cotroceni şi alți câţiva care visează la statutul de candidat. Astăzi ne vom ocupa de doi dintre ei. Un candidat care a început să deschidă uşor gura, la postul de televiziune preferat de Băsescu, este Klaus Iohannis (sau Iohanis cu un singur ˮn“ - cum apare pe bannerele propriilor lui susținători din Constanța). Nu a făcut-o pentru a ne vorbi despre viitor, ci doar pentru a se lăuda că este ”din alt film” în calitatea sa de candidat la prezidențiale, acest lucru deranjându-i, în opinia sa, pe toți ceilalți aflați în cursă, deoarece le-ar fi luat din procente, ajungând într-un an la 30% din opțiuni. Liderul PNL a menționat că, în turul doi al prezidențialelor, analizele sociologice ar arăta că șansele sale și ale lui Victor Ponta sunt egale, diferențele dintre cei doi fiind în marja de eroare. Şi atât. Totul s-a redus la imaginea sa de candidat care are... discursul său. Pe care îl aude doar el, probabil.

SĂ CONSTRUIM CA SĂ AVEM CE CUMPĂRA Trecem la Elena Udrea, şi ea aspirantă la funcţia de şef de stat, care ar fi vrut cândva să candideze din partea PDL, însă a ales PMP, adică acea bucată de 6% smulsă din acesta. Ea încearcă să-l impresioneze pe Băsescu şi pozează într-un şef de partid ce conduce cu o mânuţă de fier. A scăpat întâi de Cristian Diaconescu, prima opţiune a preşedintelui Băsescu, dar, odată ce a fost desemnată candidat la Preşedinţie, a şi pornit hulpav spre Cotroceni. Acum este într-un soi de campanie electorală. Nu a vorbit despre planuri serioase, dar ne-a spus despre faptul că ţara ar trebui să intre într-o etapă... de construcţie. Ştim că ea are experienţă în acest domeniu, căci de multe ori a luat câte o părticică mai interesantă din România, a îmbunătăţit-o cu fonduri europene sau bani de la Ministerul Turismului şi apoi a cumpărat-o. Udrea spune că, la scrutinul prezidenţial, criteriul care va departaja candidaţii va fi ”ce a făcut fiecare pentru ţară”. În opinia ei, Klaus Iohannis este un neica nimeni despre care ”nu prea ştim ce a făcut în ultimii 10 ani”, iar Victor Ponta ”nu a făcut nimic”. Dacă va continua aşa, ea va fi votată, probabil, doar de băsiştii înrăiţi care nu sar peste cele şase procente, aşa cum am văzut. Mai mult, degeaba încearcă ea să se reinventeze, lăudându-se că mănâncă ”la botul calului” salam Victoria cu pâine şi ardei iute, fără ifose, sau mici. Poza cu ea mâncând mici la o terasă normală, având alături o geantă mare, din piele, pe care puţine românce şi-o pot permite, demonstrează că lucrurile nu sunt niciodată aşa cum încearcă ea să le facă să pară. Oare cine se regăseşte în ideile şi planurile Elenei Udrea?