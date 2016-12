Candidaţii fără „nume”

ILUŞTRI NECUNOSCUŢI ARD Constanţa este departe de a fi funcţională, având în vedere că reprezentanţii conducerii PDL Constanţa au impus la Bucureşti o listă de candidaţi bazată mai mult prieteniile membrilor de partid decât pe valoarea candidaţilor. Lista, despre care conducerea PDL Constanţa spune că a fost avizată de conducerea centrală a partidului, cuprinde şase iluştrii necunoscuţi. La Camera Deputaţilor, Constantin Chirilă şi Zanfir Iorguş sunt singurii deputaţii care vor candida pe colegiile pe care au câştigat în urmă cu patru ani. Deputatul PDL Maria Stavrositu nu se mai regăseşte pe listă, chiar dacă a făcut mai multe intervenţii chiar şi pe la Bucureşti, pentru că actuala conducere a partidului nu o mai agrează. În colegiul unde Maria Stavrositu spune că are toate şansele să câştige, colegiu nr. 10, candidaul ARD Constanţa este consilierul local Florin Gheorghe. Fostul prefect al Constanţei, Dănuţ Culeţu, reanimat politic de Mihai-Răzvan Ungureanu, va candida în colegiul nr.9. În colegiul nr.7, fosta directoare de la SC Mamaia SA, Corina Gheorghe, despre vă povesteam anul trecut cum a subînchriat plajele unui pedelist, consideră că are şanse la un fotoliu de parlamentar. Pentru celelalte colegii, ARD Constanţa a ales oameni noi, atât de noi, încât nici proprii membrii de partid nu au auzit. Oana Florea, Gima Stelian, Iustin Roman, Cătălin Anghel sau Camelia Pleşca, sunt propunerile celor de la ARD pentru Parlament. Aşa cum spuneam, lista prezentată de conducerea PDL ca fiind bătută în cuie, pare a fi mai degrabă prinsă cu capsatorul. Surse din PDL au declarat că în şedinţa de joi, singura listă neaprobată a fost cea de la Constanţa. „Am fost acolo şi l-am auzit pe Vasile Blaga că la Constanţa nu este în regulă lista, şi că urmează să se mai poarte câteva discuţii până la stabilirea definitivă a candidaţilor. Nu am înţeles de ce preşedintele PDL a dat publicităţii o listă care nu a avut încă girul lui Vasile Blaga. Sunt sigur că vor interveni câteva modificări”, au declarat surse pedeliste.

SENATORII NIMĂNUI Deputatul Maria Stavrositu a confirmat parţial informaţia, afirmând că este posibil ca luni să se ia o decizia finală asupra listei de la Constanţa. Nemulţumită că nu a mai prins un loc de candidat, Maria Stavrositu a organizat o şedinţă în colegiul pe care l-a reprezentat timp de patru ani în Parlament. Potrivit unui comunicat al deputatului PDL, delegaţii colegiului nr. 10 au decis în unanimitate, prin vot, că propunerea Organizaţiei Colegiului 10 pentru alegerile Parlamentare este Maria Stavrositu. „Tragem un semnal de alarmă conducerii organizaţiei judeţene, conducere care ia decizii fără a se informa cu privire la viziunea acestei Organizaţii de Colegiu, fără a face analize, dezbateri, consultări, sondaje”, a se arată în comunicatul deputatului constănţean. În ceea ce priveşte candidaţii pentru Senatul României, pentru cele patru colegii, ARD a pregătit candidaţi de seamă. În colegiul senatorial nr.1 va candida Florian Constantin. În colegiul nr.2 este prezentat drept candidat primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, care a declarat că el şi-a depus candidatura pentru colegiul nr. 2 la Camera Deputaţilor. În colegiul nr. 3 ARD Constanţa îl vrea senator pe Gheorghe Măndilă, în timp ce în colegiul 4 senatorial va candida preşedintele PDL Constanţa, Gigi Chiru. Gura târgului spune că în urma acestui scandal intern, şi parcă fără de sfârşit din PDL, Maria Stavrositu urmează să fie susţinută de PP-DD pentru colegiul senatorial nr.4. Dosarele de candidaţi se depun până la începutul lunii noiembrie, aşa că mai este suficient timp pentru permutări pe listele de candidaţi.