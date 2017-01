Candidaţii la primărie trebuie să aibă cel puţin studii liceale finalizate

18:35:08 / 15 Decembrie 2016

Conducatori analfabeti

Mi se pare o lege potrivita pentru Romania sec-XX. In ziua de azi nu mi se pare corect, normal si potrivit acceptarea candidaturii in functi de conducere( gen primar , viceprimar, consilieri) a unor oameni care nu au un minim de cunostinte sau educatie. Cum e posibil sa ajunga in functie si sa decida viitorul unei comune si a locuitorilor acesteia, niste persoane mai mult sau mai putin analfabete, fara educatie( si aici nu ma refer la a da" buna ziua ") care habar nu au sa faca o macar o cerere sau cv asemanator. Ce sa mai vb de implementarea unor proiecte, de tehnici de executie , de fonduri europene, de drepturi si obligatii, de colaborare intre institutii si cate si mai cate implica acele functii. Pentru ei toate problemele se invart un jurul hectarelor de pamant , unde paste ciurda, dc o intrat ala pe locu meu, suventie si atat. Ca acum 100 de ani cand singura ocupatie a celor de la tara era cresterea animalelor si agricultura. In conditiile astea tarani am fost si tarani ramanem . Si bunicul meu "era" :( un bun gospodar care tinea f curat in curte si toate lucrurile puse la locul lor , si foarte organizat si harnic , dar nu cred ca pt asta ar fii fost bun de primar intrucat altceva nu stia sa faca.... avea 5 clase. Consider ca pt aceste functii din discutie macar un 12 clase ar fi cv minim .Asta asa ca sa stie macar sa vorbeasca ,ca de "goagale "si "almanahe " si cate alte reprezentarive taranului roman suntem satui.