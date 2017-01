Candidaţii PER, la discuţii cu locuitorii din Tomis III

Preşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a PER, Gheorghe Donţu, candidat la Primăria Constanţa şi vicepreşedintele PER, Dumitru Bădrăgan, candidat la şefia Consiliului Judeţean Constanţa s-au întâlnit ieri în piaţa Tomis III cu locuitorii din cartier. Candidaţii PER au ascultat problemele cu care se confruntă oamenii şi au prezentat soluţii ale PER pentru rezolvarea acestora. „Celor care îşi propun să voteze bradul, le-am spus că una dintre priorităţile partidului nostru o reprezintă încurajarea comerţului producătorilor locali, care să asigure constănţenilor produse proaspete în pieţele oraşului“, a declarat Donţu. Totodată, candidaţii PER au prezentat listele de consilieri locali şi judeţeni propuse şi au precizat că tinereţea şi profesionalismul echipei pe care o conduc reprezintă alternativa politică a momentului.