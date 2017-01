Candidaţii PLD pentru PE trebuie să îndeplinească criteriile Coaliţiei pentru un Parlament Curat

Preşedintele PLD, Theodor Stolojan, a declarat ieri că lista candidaţilor formaţiunii pentru PE va fi trimisă, pînă la începutul lunii august, Coaliţiei pentru un Parlament Curat, care va verifica dacă fiecare persoană îndeplineşte criteriile impuse de această instituţie. El s-a întîlnit cu reprezentanţii acestei Coaliţii, cărora le-a prezentat etapele procesului de selecţie a candidaţilor PLD pentru alegerile europarlamentare, efectuate de o comisie stabilită de conducerea partidului, şi care a lucrat pe baza a două criterii. Un prim grup de criterii de selecţie s-a referit la evaluarea performanţelor profesionale şi politice ale candidaţilor, reprezentînd 60% din punctajul total, în baza căruia urmează să se stabilească lista finală, a arătat liderul PLD, care a precizat că fiecare candidat a fost supus unui interviu, urmărindu-se capacitatea acestuia de a comunica şi ţinuta în prezentare. Al doilea grup de criterii stabilit de comisia PLD de verificare a candidaţilor în alegerile pentru PE s-a bazat pe rezultatul alegerilor în organizaţia locală. Astfel, candidaţii au fost supuşi unui proces de alegeri în interiorul organizaţiilor, aceste rezultate reprezentînd 40% din punctajul general. Stolojan a menţionat că formaţiunea sa a impus şi o serie de condiţii eliminatorii din start pentru candidaţii în alegerile europarlamentare: să nu fi fost colaborator al securităţii şi nici condamnat penal sau pentru fapte de corupţie. Liderul PLD a arătat că reprezentanţii Coaliţiei pentru un Parlament Curat au prezentat, în cadrul întîlnirii, o listă cu criterii pentru aceste alegeri, care "răspund la criteriul moral", unele dintre aceste criterii nefiind luate în vedere de PLD pînă la această întîlnire. Stolojan a declarat că lista partidului pentru alegerile europarlamentare va cuprinde 35 de candidaţi, plus 10 rezerve, şi că liberal-democraţii au ca ţintă în alegeri ocuparea a trei sau patru locuri de europarlamentari, ceea ce reprezintă un procent de 10%. În plus, Stolojan a arătat că a solicitat Coaliţiei ca toate partidele să agreeze "un cod etic pentru alegerile pentru PE", astfel încît România să se comporte ca o ţară "demnă", la primele alegeri europene. În altă ordine de idei, liderul PLD a mai precizat că, după alegerile pentru PE de la sfîrşitul acestui an, liberal-democraţii vor relua discuţiile cu PD privind strategia de unificare a forţelor de centru-dreapta. Întrebat dacă printre variantele de unificare se află şi cea a fuziunii, Stolojan a precizat că această structură trebuie să respecte "păstrarea identităţii curentelor ideologice" ale fiecărei formaţiuni.